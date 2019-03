"Kurier" Pasikowskiego. Szpiegowska superprodukcja z Warszawą w tle. Gwiazdy na premierze [ZDJĘCIA]

"To film sensacyjny, niezwykle widowiskowy" - tak zachęcają twórcy filmu "Kurier", który opowiada historię Jana Nowaka-Jeziorańskiego, legendarnego kuriera z Warszawy. To mocne kino szpiegowskie, które ma szansę podbić świat. Zobaczcie, co się działo w poniedziałek 11 marca na premierze w Teatrze Wielkim!