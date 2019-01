Kurs fotografii? Warszawa pozuje do zdjęć!

Na początek trochę wielkiego świata, tego zza Atlantyku. Platforma edukacyjna rodem z San Francisco (USA), a mianowicie MasterClass, już od dłuższego czasu oferuje internetowe kursy, prowadzone przez światowe sławy w danej dziedzinie. Dzięki temu można (nie do końca za darmo, oczywiście) między innymi pobierać lekcje szachów od byłego mistrza świata Garriego Kasparowa albo poznawać tajniki ekonomii od jednego z najbardziej znanych amerykańskich ekonomistów, zdobywcy tzw. ekonomicznego Nobla, Paula Krugmana. W ramach MasterClass swoimi spostrzeżeniami dzieli się również gwiazda fotografii i zdobywczyni wielu prestiżowych nagród (w tym International Centre of Photography oraz Nagrodę Grammy) – Annie Leibovitz. Czyż można chcieć czegoś więcej niż pobierania nauk od najlepszych ekspertów w danej dziedzinie? Wydawałoby się, że odpowiedź jest oczywista. Choć jeśliby zastanowić się nieco dłużej, to wszystko ma swoje plusy i minusy…

Warszawskie Kursy Fotografii Masterclass Nikona

Jak się okazuje Polska również ma swoje masterclass – przynajmniej w dziedzinie fotografii. Mowa oczywiście o Akademii Nikona, której serce – jak czytamy na jej stronie – bije właśnie w Warszawie. Nie trzeba więc od razu wydawać garści dolarów za lekcje z uznanymi sławami oglądanymi z ekranu komputera czy smartfonu – zwłaszcza kiedy można mieć lekcje na żywo z prawdziwymi profesjonalistami, którzy poznali tajniki fotografii wcale nie gorzej niż ich zagraniczni koleżanki i koledzy.

– Prowadzący to profesjonaliści najwyższej klasy, nietuzinkowe osobowości, znawcy i wielbiciele danych tematów fotograficznych. Program każdego masterclass odbiega od typowych ofert warsztatów fotograficznych: nie dowiesz się, jak należy podchodzić do danego tematu, ale jak podchodzi do niego Mistrz. Spodziewaj się przeformatowania umysłu... – możemy przeczytać na stronie: https://www.akademianikona.pl/kursy-fotografii/warszawa/ o programie MasterClass.

Pamiętać bowiem trzeba, że nagrania, które oferuje amerykański MasterClass, nie są przecież ofertą indywidualną, ale garścią generalnych wskazówek, skierowanych do przypadkowego, statystycznego klienta. Jednak jeśli ktoś rzeczywiście chce się nauczyć fotografowania, potrzebuje podejścia indywidualnego – instruktora, który pokaże jak prawidłowo trzymać aparat, na co szczególnie zwracać uwagę, a przede wszystkim co poprawić i czego unikać. Czyli kwestii, w których Annie Leibovitz, zamknięta w ekranie komputera i nie reagująca na nasze uwagi, nie do końca jest w stanie nam pomóc.

Problem samodzielnej nauki

Podobnie jest w przypadku samodzielnej nauki fotografii – nikt nie powie, że samodzielne eksperymentowanie z aparatem jest czymś złym. Wręcz przeciwnie, może okazać się niezwykle twórcze.

– Nic tak nie uczy jak zwyczajne robienie fotek w różnych warunkach. Zmieniaj ustawienia aparatu, balans bieli, styl obrazów, próbuj fotografować obiekt z różnych perspektyw. Trening czyni mistrza! Plener o 4 rano, zachód słońca, zdjęcia na działce, czy rodzinnym spotkaniu. Wszystkie są ważne i każde kolejne pcha nas do przodu na drodze rozwoju fotograficznego. (…) Eksperymentuję z aranżacją, światłem, dodatkami i tłem, dzięki czemu wciąż się rozwijam – pisze na swoim blogu kameralna.com.pl o slow life Dorota Zalepa.

Każda moneta ma jednak dwie strony – i o tej drugiej, z czystej uczciwości, również trzeba wspomnieć. Chodzi o ryzyko, że samodzielna nauka fotografii może też zaowocować negatywnymi przyzwyczajeniami, które będą następnie rzutowały na naszą technikę. Dlatego główną zaletą profesjonalnych kursów fotografii, takich jak choćby wspomniana Akademia Nikona, jest to, że nad każdym krokiem na edukacyjnej ścieżce fotograficznej czuwa doświadczony artysta, który nakieruje nas: „Nie, nie tak, spróbuj raczej w ten sposób”. Naukę na kursie można więc porównać do podróży z przewodnikiem, który wie, w którą stroną trzeba iść. Co oczywiście nie powinno zwalniać nas od tego, żeby próbować odkrywać niektóre miejsca samodzielnie.

Od portretu do fotografii produktowej

Jak wiadomo, współczesna fotografia niejedno ma imię. Wykorzystuje się ją na przeróżne sposoby. Z jednej strony może być elementem marketingu, z drugiej – materiałem do wykorzystania w social mediach, przeznaczonym dla znajomych. Do użytku publicznego lub domowego, prywatnego albumu.

W zależności od przeznaczenia możemy mówić między innymi o fotografii ślubnej, dziecięcej (w tym noworodkowej), fotografii nocnej, portretowej (w tym portretach formalnych i nieformalnych), fotografii zwierząt, street photo, ale też na przykład fotografii produktowej czy nawet fotografii dla stomatologów. Dlatego prócz generalnych reguł fotografowania dobrze zapoznać się ze wskazówkami charakterystycznymi dla danej dziedziny. Każdy z wyżej wymienionych rodzajów zapisywania rzeczywistości na zdjęciach jest oczywiście dostępny na kursach i warsztatach wspomnianej Akademii Nikona.

Kurs fotografii – Warszawa

Bardzo dużo z tych kursów i warsztatów odbywa się w Warszawie, co zresztą nie powinno dziwić. Stolica jest nie tylko centrum życia kulturalnego Polski, ale też świetnym miejscem do nauki fotografii. Spójrzmy raz jeszcze na ofertę Akademii Nikona. Jedna z nich poświęcona jest podstawom fotografii, czyli ogólnemu zagadnieniu robienia dobrych i ciekawych zdjęć. Kurs skierowany jest do amatorów, którzy jednak potrafią docenić siłę dobrze wykonanej fotografii. W tym celu Nikon organizuje kilkunastoosobowe grupy, które uczą się fotografii w praktyce. A do tego Warszawa (niezależnie od pory roku) nadaje się znakomicie. Fotografować można wręcz wszystko: od typowo miejskiego klimatu, poprzez nadwiślański krajobraz, do bardziej zabytkowych miejsc. Następnie można omówić zdjęcia z prowadzącym, który tłumaczy między innymi, jaką wybierać tematykę, w jaki sposób fotografować osoby, a jak robić to w podróży.

Jak się więc okazuje, warszawski kurs fotografii nie musi w niczym ustępować temu rodem z San Francisco. Co więcej, może okazać się równie ciekawy, a na pewno praktyczniejszy, jako szacunek dla Annie Leibovitz.