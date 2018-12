La Liste 2019. Trzy warszawskie lokale w gronie tysiąca najlepszych restauracji na świecie

Zaskoczeniem może być, że goszcząca w zestawieniu restauracja z Pałacyku Sobańskich uzyskała lepszy wynik niż oba nagrodzone gwiazdkami Michelin lokale. Wymienione trójka to jednak polskie akcenty na liczącej ponad tysiąc pozycji liście.

La Liste 2019 - jak to działa?

La Liste powoli wyrasta na konkurenta przewodnika Michelin. Powstała 4 lata temu inicjatywa to pomysł francuskiego rządu na promocję nie tylko francuskich lokali. W przeciwieństwie do wydawnictwa Michelin, Na ocenę w La Lista wpływa nie tylko opinia jurorów, ale recenzję w serwisach takich jak Yelp czy Trip Advisor. Brane pod uwagę są także opinie innych mediów, a finalny wynik, punkty w skali od 0 do 100 są zestawieniem uśredniającym wiele opinii. Pierwsze miejsce w zestawieniu La Liste 2019 otrzymała paryska restauracja Guy Savoy. W chwili, gdy piszemy te słowa 7-daniowe menu lunchowe kosztuje tam 250 euro, czyli około 1074 złotych.