Lato w Sinfonii Varsovii 17 maja – 22 września 2019

W połowie maja Orkiestra Sinfonia Varsovia zainauguruje lato na muzycznej mapie Warszawy. To już drugi rok, kiedy słuchacze będą mogli spędzić wiosenno-letnie weekendy w siedzibie Sinfonii Varsovii. W programie, obok regularnych koncertów symfonicznych i kameralnych, znajdą się inne wydarzenia artystyczne – XIX Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu, muzyczne poranki dla całych rodzin, wystawy oraz potańcówki. W koncertach wezmą udział znakomici muzycy i zespoły w różnych formacjach. Lato w Sinfonii Varsovii będzie trwało przez pięć miesięcy.

Od maja do września przy ulicy Grochowskiej 272 odbędzie się ponad siedemdziesiąt wydarzeń składających się na letni sezon Lato w Sinfonii Varsovii. Bogaty repertuar przygotowany przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia z pewnością trafi do każdego odwiedzającego siedzibę. Większość wydarzeń odbędzie się, podobnie jak w zeszłym roku, w Pawilonie Koncertowym mieszczącym ponad 400-osobową publiczność. Podczas Lata powrócą weekendowe, popołudniowe koncerty, a także: XIX Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu, Sinfonia Varsovia na Grochowskiej, Noc Muzeów, Potańcówki. Specjalne wydarzenia będą dedykowane dzieciom – podczas Lata odbędą się: Dzień Dziecka z wieloma, nie tylko muzycznymi atrakcjami, Smykofonie na Grochowskiej adresowane dla najmłodszych, a także debiutujące w programie muzyczne Poranki dla całych rodzin.

Sinfonia Varsovia na Grochowskiej (17.05–06.09) Podczas czterech koncertów symfonicznych o godzinie 19:30 muzycy orkiestry wraz z uznanymi solistami zaprezentują rozległy repertuar – od arii operowych, przez twórczość kompozytorów polskich, po muzykę rosyjską czy amerykańską. Na rozpoczęcie koncert Arie o zmierzchu (17.05), a podczas niego zaprezentowane będą najpiękniejsze fragmenty z oper Moniuszki, Czajkowskiego i Pucciniego w wykonaniu orkiestry i śpiewaków – Kariny Skrzeszewskiej (sopran) i Rafała Bartmińskiego (tenor) – pod batutą Gaetano d'Espinosy. W Święto Muzyki (21.06) odbędzie się drugi koncert, podczas którego zabrzmi uwertura fantastyczna „Bajka” Stanisława Moniuszki i utwory rosyjskich kompozytorów (Czajkowski, Rachmaninow). W roli solisty wystąpi utalentowany pianista Andrei Korobeinikov, a całością zadyryguje Alexander Vedernikov. W sierpniowej odsłonie muzyka przybierze bardziej taneczny charakter – w programie Wieczornego farniente (30.08) znajdą się utwory legendarnego Astora Piazzolli i Aleksandra Tansmana. Razem z muzykami orkiestry wystąpi wirtuoz gitary Krzysztof Meisinger. Serię zakończy koncert z utytułowanym pianistą młodego pokolenia – Piotrem Orzechowskim „Pianohooliganem”. Podczas ostatniego koncertu Szkice miejskie (06.09) zabrzmi muzyka polska i amerykańska pod batutą Mariusza Smolija.

Bilety: 25 /15 zł. Letnie Koncerty na Grochowskiej (18.05–25.08) Do siedziby Sinfonii Varsovii powróci seria popołudniowych koncertów kameralnych – tak jak w zeszłym roku, w każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:00 wystąpią zarówno uznani artyści, jak i wschodzące gwiazdy muzyki klasycznej. W trakcie 30 koncertów podzielonych tematycznie: Nie tylko orkiestra, Japonia, Moniuszko, Relaks, W podróży, Improwizacja, Dawna Warszawa, wystąpią zespoły w tradycyjnych składach i rzadko spotykanych konfiguracjach, jak np. kwintet stroikowy z saksofonem i klarnetem basowym, oktet wiolonczelowy czy kwartet fletowy. Programy koncertów obejmują muzykę wielu stylów i epok – od baroku, przez romantyczne arie operowe, po jazz, muzykę współczesną oraz improwizowaną. Bilety: 5 zł. Noc Muzeów (18.05) Nocna serenada, muzyka wieczornych cieni i fotograficzne Retro Atelier – to tylko niektóre atrakcje, które w Noc Muzeów czekają na odwiedzających zabytkowe przestrzenie Sinfonii Varsovii. Podczas równolegle odbywających się minikoncertów (g. 20:00, 20:30 i 21:00), w trzech różnych przestrzeniach, zagrają: Polska Orkiestra Kameralna, Kwintet Dęty Sinfonii Varsovii oraz chór VRC. Od godziny 20:00 będzie można także obejrzeć wystawę dawnych technik fotograficznych, a nawet przygotować własne odbitki. Prawdziwie nocny koncert rozpocznie się o 23:00. Paweł Janas na akordeonie i looperze zaprezentuje autorskie kompozycje, których ostatnie dźwięki około północy zakończą Noc Muzeów na Grochowskiej.

Wstęp wolny. XIX Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu (31.05–07.06) Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu to muzyczny prezent Orkiestry dla mieszkańców Warszawy. Tegoroczna XIX edycja potrwa od 31 maja do 7 czerwca. Na inauguracji festiwalu (31.05) Anna Maria Staśkiewicz, koncertmistrzyni Sinfonii Varsovii, wystąpi w roli solistki, a koncertem zadyryguje Benjamin Bayl. Repertuar festiwalu obejmuje różne oblicza tańca, obok polskiego mazura, poloneza, angielskiego walca, publiczność wysłucha tanga czy tańców norweskich. W ramach festiwalu odbędą się dwa koncerty zespołów dętych poza siedzibą Orkiestry. W niedzielę (02.06) Sinfonia Varsovia Brass wystąpi w Prochowni Żoliborz (g. 16:00), a dzień później (03.06) Kwintet dęty orkiestry Sinfonia Varsovia zagra w Promie Kultury (g. 19:00) na Saskiej Kępie. Z kolei zakończenie festiwalu (07.06) odbędzie się w Pawilonie Koncertowym w rytmie znanych i lubianych utworów Bernsteina, Czajkowskiego, Szostakowicza, Piazzolli czy Kilara. Orkiestrę Sinfonia Varsovia poprowadzi Adam Sztaba. Bilety: 25 zł / 15zł. Dzień Dziecka na Grochowskiej (01.06) Dzień Dziecka na Grochowskiej będzie pretekstem do muzycznej podróży przez wszystkie kontynenty. Na dzieci w wieku do 9 lat czekać będą liczne atrakcje w postaci koncertów, spektakli, warsztatów i pokazów. Od godziny 10:00 na terenie Orkiestry pojawi się elektryczna kolejka, która zabierze miłośników przygód na wycieczkę. Tego dnia siedziba Sinfonii Varsovii zmieni się w odległe krainy – Sala Prób w Afrykę i Australię, w których o godzinie 10:00, 12:00 i 14:00 odbędą się koncerty dostosowane także do najmłodszych słuchaczy. Pawilon Koncertowy będzie reprezentować Japonię, a muzyczną pocztówkę z Kraju Kwitnącej Wiśni dostarczą artyści z projektu Księżniczka Muzalinda (g. 16:00). Budynek Pałacu przeobrazi się w Azję, zabytkowe mury wypełnią się indyjskimi tańcami i warsztatami (g. 11:00, 13:00 i 15:00) oraz spektaklami inspirowanymi japońską techniką teatru ilustracji (g. 11:00, 13:00 i 15:00). Przez cały czas funkcjonować będą: fotobudka, kawiarnia oraz stoisko, przy którym malowane będą dziecięce buzie.

Wstęp wolny. Poranki na Grochowskiej (09.06–15.09) „Król Midas w rękach bogów” (09.06), „Był sobie Barok” (07.07), „Zoobacz, Zoo!” (04.08), a także „Nieme kino” (15.09) z cyklu Księżniczka Muzalinda to tytuły czterech koncertów fabularnych przygotowanych z myślą o całych rodzinach. Cykl Poranków dedykowany jest dzieciom w przedziale wiekowym 5–9 lat i jest nową propozycją programową Orkiestry. Podczas niedzielnych Poranków (g. 11:00) muzyce towarzyszyć będą opowieści, a na scenie oprócz wykonawców wystąpią aktorzy. W trakcie koncertów publiczność będzie miała okazję włączyć się w przebieg wydarzenia, a opowieści zaangażują młodych słuchaczy do bardziej świadomego i aktywnego uczestnictwa. Poranki pozwolą dzieciom poznać instrumenty muzyczne, przybliżą historię sztuki i pomogą odkryć, na co warto zwracać uwagę, gdy słuchamy muzyki. Każdy koncert stanowi odrębną całość i przedstawia inną muzyczną opowieść. Bilety: 5 zł. Smykofonia na Grochowskiej (15.06–22.09) „Na muzykę nigdy nie jest za wcześnie!” – to hasło przewodnie Smykofonii, specjalnego sezonu koncertowego dla melomaluszków w wieku od 0 do 5 lat. Program budowany jest w oparciu o doświadczenia animatorów, pedagogów, ekspertów, artystów, a kształt koncertów jest dostosowany do potrzeb i możliwości percepcyjnych małych dzieci. Animatorzy i muzycy prowadzą żywą rozmowę z dziećmi przy pomocy dźwięku, tańca i rozmaitych rekwizytów. Kreowane przez wykonawców muzyczne baśnie wciągają nawet najmłodsze dzieci i otwierają ich wrażliwość na wielobarwny świat muzyki klasycznej. Organizatorem Smykofonii jest Fundacja Muzyka Jest Dla Wszystkich.

Bilety: 19 zł / 17 zł / 3 zł. Potańcówki na Grochowskiej (05.07-23.08) To już czwarta edycja spotkań tanecznych z muzyką na żywo w Sinfonii Varsovii. W osiem kolejnych piątków odbędą się tańce w rytm muzyki granej przez najlepszych specjalistów w swoim stylu. W tym roku tematami kolejnych Potańcówek będą: muzyka bałkańska, swing, country, muzyka warszawska, irlandzka, góralska, salsa i muzyka ukraińska. Orkiestra Sinfonia Varsovia zaprasza do tańca każdego, bez względu na wiek i umiejętności taneczne. Zabawy będą poprzedzone pokazem oraz krótkimi warsztatami, podczas których każdy będzie mógł poznać podstawowe kroki danego tańca. Wstęp wolny. Wystawy (07.06-08.09) Lato w Sinfonii Varsovii to także trzy różne wystawy, które wypełnią przestrzeń zabytkowego Pałacu. Od 7 do 23 czerwca w budynku gościć będzie projekt „Chwilan” Anny Gądek, artystka zaprezentuje swoje rzeźby i instalacje. W kolejnym miesiącu czeka nas „Lipiec ze sztuką” – prezentacja studenckich galerii plastycznych. Natomiast 19 sierpnia rozpocznie się wystawa szlachetnych technik fotograficznych „Daguerre i wynalazek fotografii – 180 lat” i potrwa do 8 września. W trakcie wystawy odbędą się warsztaty i spotkania z twórcami. Wstęp wolny. Szczegółowe informacje o programie dostępne na stronie internetowej orkiestry www.sinfoniavarsovia.org.

Bilety do nabycia za pośrednictwem strony orkiestry, portalu www.ewejściówki.pl w Kiosku Kultury oraz w kasach Orkiestry na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.

Na wydarzenia Smykofonii sprzedaż biletów dostępna na stronie www.ebilet.pl.

Patroni medialni: Gazeta Wyborcza Warszawa, CoJestGrane24, POLMIC, NaszeMiasto.pl.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.