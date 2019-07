Lato wakacyjnych wyprzedaży!

Akcja plaża

Polacy kochają wodę. Wyniki badań przeprowadzonych dla Wirtualnej Polski, wskazują, że statystycznie co szósty Polak spędzi wakacje nad polskim Bałtykiem. Z kolei 9% ankietowanych wyruszy nad polskie jeziora, a 12% będzie korzystało ze słońca za granicą(1).

Jak spędzamy nasz czas wolny? Przeważnie aktywnie, co deklaruje aż 2/3 z nas(2). Najczęściej wybieramy zajęcia nad wodą lub na plaży (61,8% ankietowanych) albo po prostu spacerujemy (54,1%).

Na działkę lub w domowym zaciszu

Czasami nasz budżet domowy lub natłok obowiązków nie pozwalają na dłuższy urlop. Wówczas często odpoczywamy w domowym zaciszu albo wybieramy się na działkę, gdzie również jest co robić. Dmuchany basen napełniony letnią wodą, wygodne leżaki i przenośna lodówka wystarczą do tego, aby poczuć klimat wakacji, nie wyjeżdżając z miasta. Do tego plastikowy domek, kilka zabawek ogrodowych, zjeżdżalnia, piaskownica i dzieci również będą zachwycone oraz - co ważne - zajęte na cały dzień.

W te wakacje Kaufland zaplanował szereg wyprzedaży. Już od 11 lipca w sklepach dostępne są akcesoria, które zdecydowanie przydadzą się na plaży lub w ogrodzie. Tych, którzy planują nadmorskie przygody i lubią też trochę poleniuchować powinien zainteresować materac do pływania Countryside (19,99 zł/szt.), dmuchany materac z oparciem do leżenia lub siedzenia (26,99 zł/szt.) lub modna sofa dmuchana Lazybed za jedyne (44,99 zł/szt.). Nie mogło także zabraknąć zestawu obowiązkowego dla nieco młodszych odkrywców. Dzieci na pewno ucieszą się z zestawu do piasku (6,99 zł/szt.), bez których po prostu nie można wybrać się na plażę. Dla pływaków dostępne jest także kółko do pływania z siedziskiem (14,99 zł/szt.), dzięki któremu maluchy bezpiecznie popluskają się w wodzie. W asortymencie znajdziemy też buty do wody dla dzieci w rozmiarach 19-36 (16,99 zł/para) oraz dla dorosłych (19,99 zł/para).

Kaufland nie zapomniał także o działkowiczach. Wakacyjny asortyment obejmuje między innymi dmuchany basen rodzinny w różnych kształtach i rozmiarach (w cenie od 59,99 zł/szt.), a także zjeżdżalnię ogrodową (59,99 zł/szt.) czy nawet dziecięcy domek ogrodowy (222 zł/szt.). W ofercie dostępny jest także hamak jednoosobowy (29,99 zł/szt.) oraz na nieco chłodniejsze wieczory - lekki śpiwór (44,99 zł/szt.), który z powodzeniem zastąpi zapasowy komplet pościeli.

Spakowani? Jeszcze nie? Z tym również nie będzie problemu, ponieważ do 17 lipca w sklepach dostępne będą różne torby i walizki podróżne, w tym mała walizka podróżna na kółkach o pojemności 34,6 l w cenie 79,99 zł/szt., duża walizka o pojemności 80 l. za jedyne 119,90 zł/szt. oraz torba podręczna pozioma lub pionowa za jedyne 39,99 zł/szt.

Powyższa oferta sieci Kaufland obowiązuje od 11 do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.kaufland.pl lub w aktualnej gazetce promocyjnej.