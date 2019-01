Ławki niepodległości rdzewieją? Ministerstwo Obrony Narodowej zleca kontrolę

Jak czytamy w Onecie od czasu umieszczenia ławek w polskich miastach, uległy one zniszczeniu. Internauci publikują w sieci zdjęcia pordzewiałych elementów instalacji.

W związku z tym Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało kontrolę ławek. "W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie monitoringu (kontroli merytorycznej) ławek w ramach programu" - napisano w oświadczeniu resortu, przesłanym TOK.FM. "Monitoring będzie miał na celu sprawdzenie wykonanie zadania (...) w tym m.in. funkcjonalności i walorów estetycznych" - zaznaczono.

Podkreślono, że za utrzymanie ławek odpowiadają samorządy. "Zgodnie z umowami, są one zobowiązane m.in. do utrzymania obiektu w dobrym stanie technicznym, ponoszenia kosztów energii elektrycznej i dostępu do internetu, konserwacji i przeglądów, a także zachowania walorów edukacyjnych, zgodnie z zaleceniami producentów i wykonawców" - napisano.

Konkurs na projekt i wykonanie ławek ogłosiło Ministerstwo Obrony Narodowej, które otrzymało 262 oferty od samorządów z lokalizacjami, w których ławki miałyby stanąć. Przyznano 136 dofinansowań, a koszt jednej ławki szacuje się na 30 tys. zł. Z 26 konkursowych projektów wybrano ławkę autorstwa Marty Rosiak, mieszkanki Jaworzna.

Źródło: Onet