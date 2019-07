Ławki zniknęły z placu Zbawiciela. "Młodzież przeszkadzała sąsiadom" - pisze Czytelniczka. Sprawdziliśmy

- Miasto Stołeczne Warszawa usunęło ławki z placu Zbawiciela ponieważ pewnemu „życzliwemu” sąsiadowi nie podobało się, że na ławkach przesiadują wieczorami młodzi - napisała do nas pani Edyta.

- Nikt niestety nie pomyślał, że usuwając ławki nie zrobią na złość bywalcom, którzy i tak tutaj przesiadują, ale pozbawią miejsc do siedzenia starszych mieszkańców, których nie stać na kawiarnię, a jedynie ławeczkę w okolicy. Tym samym m.in. niepełnosprawna p. Henia straciła miejsce pracy, spędzania czasu, pewnej strefy komfortu, którą wypracowała sobie przez lata. Nie rozumiem tych decyzji, zabijania ducha miasta, ograniczania miejsc, które żyją na rzecz pustych przestrzeni, z których nikt nie skorzysta. Ani dzieci, ani starsi, ani turyści, ani mieszkańcy - podkreśliła.

Sprawą zaginionych ławek na placu Zbawiciela zainteresowało się stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, które zapytało o nie Zarząd Zieleni Warszawskiej. - W najbliższą środę 10.07.2019 ma rozpocząć się montaż. Będą wykonywane fundamenty do ławek. Dostawaliśmy zgłoszenia, że ławki "wędrują", dlatego nie montujemy do nawierzchni, tylko robimy fundamenty. Powinny stanąć do końca tygodnia - odpisał Zarząd Zieleni.

Jeśli masz ciekawy temat - napisz na: warszawa@naszemiasto.pl