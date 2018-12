Lech Wałęsa o Putinie i Rosji: Rosja to nasz sąsiad. Zawsze jest lepiej, jak sąsiad jest dobry

Kilka dni temu prezydent Lech Wałęsa udzielił rosyjskiemu Sputnikowi wywiadu. Mówił w nim m.in., że Putin to mądry człowiek. Stwierdził też, że gdyby miał więcej rozmów z obecnym prezydentem Rosji to przekonałby go do swojej argumentacji i byłaby szansa na polsko-rosyjskie porozumienie. - Nie kłóćmy się z Rosją, bo ci trzeci na nas zarabiają. A nam bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku - przekonywał.

Wywiad wywołał wiele komentarzy, także i mocno nieprzychylnych wobec Lecha Wałęsy. Zdaniem niektórych były prezydent, chwaląc Putina i pośrednio krytykując sojusz polsko-amerykański, niejako wpisał się w kremlowską propagandę.

Jak czytamy w Onecie były prezydent nie wycofuje się ze swoich słów dla Sputnika, ale nie chce odpowiadać tutaj na szczegółowe pytania. - Powiedziałem już tutaj wszystko. Temat Putina i Rosji uważam za zakończony - ucinał nasz rozmówca.

Wałęsa odpowiedział jednak krótko na pytania dotyczące obecnych stosunków polsko-rosyjskich. - Zamiast rozmawiać z Rosją, to się jeżymy jeden na drugiego - mówił były prezydent, który uważa, że ważnym spoiwem jest bliskość obu krajów. - Rosja to nasz sąsiad. Zawsze jest lepiej, jak sąsiad jest dobry. Pytany, czy polskie władze powinny pojechać do Moskwy i szukać tam porozumienia, Wałęsa ripostował: - Nie obchodzą mnie obecne polskie władze.

Źródło: Onet