Legenda wraca do domu — Basia Trzetrzelewska na koncertach w Polsce!

Unikatowy głos w wysmakowanych, relaksujących piosenkach, w których pop miesza się z jazzem, a nad wszystkim unosi się duch muzyki latynoskiej — tym właśnie Basia zachwyciła świat trzy dekady temu. W maju tego roku pochodząca z Jaworzna wokalistka wydała album „Butterflies”, nieustępujący poziomem płytom, które odnosiły sukcesy na liście amerykańskiego „Billboardu”. Nowy krążek zachwycił zarówno wiernych fanów, jak i krytyków — prestiżowy serwis allmusic.com przyznał mu 4 z 5 możliwych gwiazdek. Sama Basia mówi, że jest to najbardziej jazzowa płyta w jej dorobku, a zawarte na niej piosenki opowiadają o miłości „do życia, do muzyki i do ludzi”.

Już w listopadzie polscy fani będą mieli okazję rozkoszować się na żywo muzyką naszej eksportowej wokalistki — Basia po kilkuletniej przerwie wraca do ojczyzny, by wystąpić w warszawskiej Stodole oraz Sali Audytoryjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego. Koncerty w Polsce będą częścią światowego tournee, obejmującego również Stany Zjednoczone, Japonię i Chiny. Na trasie towarzyszyć jej będzie długoletni partner, klawiszowiec Danny White oraz Giorgio Serci (gitara), Andres Lafone (bas), Ian Kirkham (saksofon/klawisze) i Marc Parnell (perkusja).

Basia jest jedną z nielicznych polskich wokalistek, które odniosły autentyczny sukces na świecie. Jej albumy biły rekordy popularności m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji i Japonii.

Poważną karierę muzyczną rozpoczęła w 1972 r., wraz z popularną żeńską grupą Alibabki. Po krótkim epizodzie z raczkującym wówczas zespołem Perfect wokalistka wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, a pod koniec lat 70. zamieszkała na stałe w Wielkiej Brytanii. Przełomem w jej życiu było poznanie klawiszowca Danny'ego White'a – partnera w życiu prywatnym i zawodowym. To właśnie z nim współtworzyła grupę Matt Bianco, która dała jej przepustkę do międzynarodowej kariery – ich pierwszy wspólny album "Whose Side Are You On" podbił Wyspy Brytyjskie i resztę Europy, sprzedając się w nakładzie ponad 1,5 mln egzemplarzy.

Danny stał się również muzyczną podporą solowej kariery Basi, rozpoczętej z impetem od płyty „Time And Tide” (1987), która w samych tylko Stanach osiągnęła ponadmilionowy nakład, pokrywając się Platyną! Bestsellerem był też kolejny album „London, Warsaw, New York” (1990), zawierający największy w dorobku Basi hit „Cruising For Bruising” i uznany przez magazyn Billboard za najlepsze wydawnictwo roku w kategorii Contemporary Jazz Album.

Za wybitne osiągnięcia muzyczne Basia została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, ma też na koncie odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Bilety na koncerty Basi w Warszawie i we Wrocławiu można kupować za pośrednictwem serwisów eventim.com, stodola.pl oraz w kasach Empiku, warszawskiej Stodoły i Wrocławskiego Centrum Kongresowego.

Organizatorami koncertów są Barracuda Music oraz DM Agency