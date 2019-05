Legia pokazała charakter i niespodziewanie wygrała! Szansa na remis już czwartek

W koszykówce często widzimy jak zawodnicy z jednej drużyny celebrują m.in. skacząc i zderzając się ze sobą klatkami piersiowymi. W trzeciej kwarcie po trafionej trójce Jakub Karolak pobiegł w stronę ławki rezerwowych, gdzie w powietrzu czekał na niego trener Tane Spasev. Więź Macedończyka ze swoim zespołem i zaufanie jakim siebie nawzajem darzą pozwoliła Legii wygrać spotkanie, którego nie powinna.

Do Warszawy stołeczny klub wrócił przegrywając w serii 0:2 z najlepszą drużyną w kraju. Asseco Gdynia nie pozostawiła złudzeń w drugim spotkaniu demolując swoich rywali 109:87. Na domiar złego do kontuzjowanego Omara Prewitta dołączył Mo Soluade i wszystko wskazywało na to, że wtorkowy mecz będzie ostatnim dla legionistów w tym sezonie. Nie inaczej sugerowała pierwsza kwarta, którą przegrali 18:24.

W drugiej odsłonie zespół Tane Spaseva zagrał jednak fenomenalnie po obu stronach parkietu. Każdy rzut Asseco był oddawany pod ogromną presją i świetnego wsparcia w obronie po zasłonie udzielał Adam Linowski. W ataku brylował za to rozgrywający Sebastian Kowalczyk, który trafił trzy z czterech trójek i do przerwy miał 13 punktów. Legioniści wygrali tą część 29:12 i schodzili do szatni prowadząc 47:36.

W trzeciej kwarcie Asseco przebudziło się w ataku, ale nie było w stanie powstrzymać rywali. Prowadzanie Legii wynosiło w pewnym momencie aż 20 punktów, ale w decydującej odsłonie goście pokazali dlaczego byli najlepszą drużyna w fazie zasadniczej. Asseco zdobyło aż 14 punktów z rzędu i zmniejszyło straty do zaledwie czterech punktów na trzy minuty do końca.