Legia Training Center. Stołeczny klub wybuduje wielki ośrodek treningowy dla młodych piłkarzy [WIZUALIZACJE]

O budowie nowoczesnego ośrodka szkoleniowego w Legii rozmawiano od dawna. Do tej pory barierą, która nie pozwalała na inaugurację tak dużego przedsięwzięcia były oczywiście pieniądze. Nie da się ukryć, że własna baza treningowa, służąca głównie rozwojowi młodych piłkarzy, była dla Dariusza Mioduskiego oczkiem w głowie, niezwykle poważnie traktowanym celem. W środę 27 października klub obwieścił wszem i wobec radosną nowinę: Legia Warszawa zakończyła proces pozyskiwania finansowania na stworzenie najnowocześniejszego piłkarskiego kompleksu treningowo-szkoleniowego w Polsce.

„Budowa ośrodka Legia Training Center to fundament strategii rozwoju Legii (...) Chcemy szkolić zawodników, którzy docelowo będą grać w pierwszej drużynie Legii i innych klubów Ekstraklasy, a także w czołowych klubach europejskich. Aby to osiągnąć musimy mieć infrastrukturę, która pozwoli przyciągać i rozwijać największe talenty z Polski i regionu (...) „Stworzenie ośrodka, który będzie drugim domem Legii, było moim marzeniem i jednym z priorytetów od 5 lat. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogę dzisiaj powiedzieć – budujemy! - mówił prezes Legii Warszawa, Dariusz Mioduski.