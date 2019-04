Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 3:0. Świetny start Aleksandra Vukovicia!

Trenował młode gwiazdy Legii, dziś liczy na Victorię

- Trenowanie młodzieży i zespołu w III lidze to zupełnie co innego. Teraz pracuję z dorosłymi ludźmi i bardzo sobie to cenię. Z wiekiem i rozwojem trenerskim dążyłem do tego, by być właśnie w tym miejscu - podkreśla trener Krzysztof Dębek, który do Victorii Sulejówek trafił z Leg...