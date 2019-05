Legia Warszawa - Piast Gliwice 0:1. Kompromitacja na Łazienkowskiej. Mistrzostwo stołecznych zagrożone?

Niespodzianka sezonu i zajmujący trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy - Piast Gliwice przyjechał do Warszawy. Jednak to wojskowi, podopieczni Aleksandara Vukovića, byli faworytem meczu. Legia Warszawa na cztery kolejki przed końcem sezonu prowadziła nad Lechią (3 punkty) i Piastem (4 punkty). Była liderem w tabeli i faworytem do mistrzostwa. Po tym meczu sporo się zmieniło.

Podopieczni Vukovića w pierwszej połowie grali niemrawo. Wykorzystał to Piast, który już w 13. minucie wyszedł na prowadzenie. Bramkę na 0:1 strzelił Gerard Badia. Wynik, mimo prób Legii, nie zmienił się do końca meczu. To oznacza, że już w niedzielę Legię w tabeli może dogonić Lechia Gdańsk. Piast Gliwice do wojskowych traci obecnie tylko jeden punkt. W tabeli zrobiło się ciasno. To oznacza, że walka o mistrzostwo będzie trwać do samego końca.

Przed Legią trzy decydujące o mistrzostwie mecze. U siebie z Pogonią Szczecin, na wyjeździe z Jagiellonią, a na koniec - przy Łazienkowskiej z Zagłębiem Lubin. Czy na koniec sezonu w Warszawie odbędzie się feta? Na razie nic nie jest pewne.

Legia Warszawa 0:1 Piast Gliwice

Legia Warszawa:Radosław Cierzniak - Marko Vesovic, William Remy, Artur Jędrzejczyk, Luis Rocha - Michał Kucharczyk (46. Iuri Medeiros), Domagoj Antolic (84. Miroslav Radovic), Andre Martins, Kasper Hamalainen, Sebastian Szymański - Carlitos (73. Sandro Kulenovic).

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Marcin Pietrowski, Jakub Czerwiński, Aleksandar Sedlar, Mikkel Kirkeskov - Martin Konczkowski, Patryk Dziczek, Tom Hateley, Gerard Badia (80. Patryk Sokołowski) - Joel Valencia, Piotr Parzyszek (68. Paweł Tomczyk).