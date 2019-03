Legia Warszawa przegrywa z Anwilem Włocławek. Mistrzowie Polski nie dali szans stołecznym

Legia Warszawa przegrała we wtorek we Włocławku z mistrzami Polski 89:75 i nie była w stanie nawiązać rywalizacji z rywalami. Ten mecz ewidentnie pokazał, że Legii jeszcze sporo brakuje by konkurować z najlepszymi drużynami w Energa Basket Liga. Po tej porażce legioniści wciąż zajmują ósme miejsce w tabeli - ostatnie gwarantujące grę w fazie play-off.