Legia Warszawa wciąż walczy! Ostatni mecz w Gdyni zadecyduje

Od początku meczu nr 4 rywalizacja była wyrównana, aczkolwiek to Arka łatwiej dochodziła do klarownych sytuacji do zdobycia punktów. Po celnym rzucie za trzy Sebastiana Kowalczyka, legioniści wyszli na prowadzenie 9:8, ale błyskawicznie dwukrotnie tym samym odpowiedzieli rywale. Skuteczni, silni gdynianie nie pozwalali stołecznym na zbyt wiele, co znalazło odzwierciedlenie w rezultacie po pierwszej kwarcie, którą Arka wygrała 33:20.

Kolejne minuty to dobra dyspozycja Josha Bostica, któremu starał się odpowiadać Filip Matczak. Przewaga gości topniała z każdą chwilą, a dodatkowo zespół trenera Przemysława Frasunkiewicza często uciekał się do przewinień. Po faulu niesportowym Bartłomieja Wołoszyna, Legia zbliżyła się na pięć punktów i jak okazało się, był to impuls do dalszej walki, bowiem po trafieniach Mariusza Konopatzkiego i Kowalczyka, wynik oscylował blisko remisu. Kompletnym zaskoczeniem dla gości były dwa trafienia z dystansu Adama Linowskiego. Udany „wjazd” pod kosz zaliczył z kolei Matczak, czym ustalił wynik pierwszej połowy – 47:47.

Trzecią kwartę od dwóch celnych „trójek” rozpoczęli goście. W miarę upływu czasu, legioniści wrócili na właściwe tory i po trzech skutecznych akcjach Jakuba Karolaka, wyszli na prowadzenie 60:58, które szybko powiększył Keanu Pinder po zaskakującym, ale celnym rzucie za trzy. Warszawianie złapali „wiatr w żagle”. Po 30 minutach gry, gospodarze wygrywali 69:64.

Ostatnia odsłona spotkania należała do podopiecznych trenera Tane Spaseva. Heroiczną walkę warszawian doceniali kibice, którzy bardzo głośnym dopingiem wspierali swoich