Legionowo. Powstanie zadaszone lodowisko. Stworzyli wielki kompleks sportowy. Warszawa może zazdrościć

Kompleks sportowy w Legionowie może budzić zazdrość mieszkańców Warszawy. Kilka lat temu obok stadionu miejskiego powstała tam nowoczesna hala (Arena Legionowo) z miejscami dla dwóch tysięcy osób. Teraz obok rozpoczyna się budowa lodowiska, które latem zamieni się w halę sportową.

Projekt nie należy do łatwych. Wykonawca do końca roku musi wykonać nowe lodowisko wraz z zadaszeniem, postawić szatnie, pomieszczenia socjalne i kasy. Hala musi mieć także magazyny, garaż na rolkę do równania lodu, wypożyczalnie łyżew oraz „chodziki” do nauki jazdy.