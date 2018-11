Legitymacja szkolna w smartfonie. Pod Warszawą testowana jest mLegitymacja

Flyspot - tunel aerodynamiczny, w którym spełnicie swoje marzenie o lataniu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Sandra Gozdur

Flyspot. Marzyliście kiedyś o tym, aby latać? Lubicie adrenalinę? To miejsce stworzono specjalnie dla Was. Wybierzcie się do Flyspotu i przeżyjcie momenty zapierające dech w piersiach. Szczegóły w artykule poniżej.