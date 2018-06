Znalezienie leków czasem potrafi stanowić ogromny problem dla pacjentów. Chodzenie od apteki do apteki i odchodzenie z kwitkiem jest szczególnie dotkliwe w przypadków lek trudno dostępnych. Co kilka miesięcy Ministerstwo Zdrowia tworzy nową listę z takim produktami. Czy jednak istnieje sposób, by szybko sprawdzić dostępność leku w najbliższych aptekach i zarezerwować go? Okazuje się, że współczesne wyszukiwarki leków są w stanie pomóc pacjentom o wiele bardziej niż mogłoby się wydawać. Sprawdźcie jak działają i jakie oferują możliwości!Większość Polaków korzysta z aptek raz na pół roku. Istnieje jednak spora grupa osób, około 50 %, które apteki odwiedzają znacznie częściej, nawet kilka razy w miesiącu. Są to zazwyczaj osoby starsze lub cierpiące na choroby przewlekłe. Połowa z nich ma problem ze znalezieniem przepisanych produktów w najbliższej aptece. W wielu przypadkach są to leki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Co można zrobić? Można skorzystać z wyszukiwarki leków KtoMaLek.pl. Dzięki portalowi KtoMaLek.pl. sprawdzimy dostępność leków w prawie 7 tysiącach aptek w całym kraju. Jak z niej skorzystać? Wystarczy wejść na główną stronę serwisu i wskazać naszą lokalizację, a następnie wpisać nazwę poszukiwanego leku. Możemy wybrać więcej leków. Następnie ukaże nam się list najbliższych aptek, które posiadają nasze leki. Możemy je szybko i wygodnie zarezerwować, a za wybrane produkty zapłacić na miejscu. Będziemy mieć dzięki temu pewność, że uda nam się dostać wybrane leki. W ten sposób możemy kupić nie tylko leki dostępne na receptę , ale również dostępne bez recepty . Na stronie mamy możliwość także sprawdzenia leków refundowanych i leków 75 , przy których umieszczone zostały stopnie refundacji.Na stronie znajdziemy ponadto wiele przydatnych informacji na temat zastosowania leków, potencjalnych skutków ubocznych i interakcji, a także dowiemy się, czy istnieją tańsze zamienniki. Warto sprawdzić również poradniki o zdrowiu, które dostarczą wielu przydatnych informacji.Bardzo często problem z dostępnością leków wynika z braku określonego produktu u producenta. Może być to spowodowane trudnością z zakupem surowców, skomplikowanym procesem produkcji, a także jej limitowaniem.Do problemu z dostępnością leków przyczynia się ponadto ich nielegalne wywożenie za granicę.