Lekkoatletyka naprawdę jest dla każdego

Badaniem objęto 1014 dziewcząt i chłopców w wieku 12-13 lat z różnych zakątków Polski, żyjących zarówno w miastach, jak też mniejszych miejscowościach. Przebadano ich pod kątem budowy ciała i sprawności fizycznej, sposobu odżywiania oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych. Połowę badanych łączyło to, że regularnie uprawiali sport, biorąc udział w programie Lekkoatletyka dla każdego (LDK). Ten zapoczątkowany w 2014 r. i objęty patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt, jest realizowany wspólnie przez PZLA i Nestlé Polska. Celem LDK jest promocja aktywności fizycznej oraz edukacja na temat zasad prawidłowego żywienia wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. - Zauważyliśmy problem, jakim jest rosnąca otyłość wśród dzieci. Nie tylko w Polsce, to problem globalny. Zdrowie i dobro najmłodszych to kwestie, którymi Nestlé zajmuje się od ponad 150 lat. Podchodzimy do tego bardzo poważnie. Zależy nam nie tylko na pomaganiu w wykształcaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, ale też promocji regularnej aktywności fizycznej. Program Lekkoatletyka dla każdego jest pod tym względem istotny i inspirujący. Mamy nadzieję, że nasze działania w dłuższej perspektywie przyczynią się do spadku otyłości w Polsce. Cieszymy się, że możemy współpracować z PZLA, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Ministerstwem Zdrowia. Badanie, którego wyniki zaprezentowaliśmy, jest bardzo cenne. Mam nadzieję, że pokaże ono Polakom, jak ważny jest ruch i prawidłowe odżywianie – podkreśla Prezes Nestlé Polska Simon Smith.

Jakie wnioski płyną z porównania wyników obu grup nastolatków – biorących i niebiorących udziału w LDK?

Zaskoczeniem nie jest to, że dzieci regularnie ćwiczące wypadały dużo lepiej pod względem parametrów antropometrycznych. Nadmierną masę ciała miało tylko 8,9 proc. uczestników programu LDK. W przypadku grupy kontrolnej było to już 25,5 proc. Podobnie prezentują się wyniki dotyczące obwodu talii i zawartości tkanki mięśniowej w organizmach badanych. Niską zawartość tkanki tłuszczowej w grupie kontrolnej miało 21,5 proc. badanych, a wśród uczestników programu LDK – 36,3 proc.

Kilka wniosków z raportu może jednak zaskakiwać. Choćby to, że pod względem wydolności młodzież z miast prezentowała się lepiej niż ich rówieśnicy z mniejszych miejscowości.

I to zarówno w grupie regularnie ćwiczącej, jak też tej, która nie trenuje. Przekonanie o tym, że poza miastami żyje się aktywniej niekoniecznie ma więc pokrycie w rzeczywistości. W obu grupach problemem jest też prawidłowe odżywianie. Młodzież biorąca udział w LDK, która teoretycznie powinna mieć wyższą świadomość na temat roli właściwego odżywiania, popełnia takie same błędy jak ich rówieśnicy nieuprawiający sportu. Obie grupy spożywają zbyt dużo cukrów prostych, a zbyt mało warzyw. Aż 75 proc. badanych zjada mniej niż trzy porcje warzyw dziennie.

W badaniu tzw. „profilu mistrza”, czyli zespołu cech pomagających osiągać sukcesy nie tylko w sporcie (np. otwartość, umiejętność pracy w zespole, wiara we własne możliwości) lepiej wypadły nastolatki ćwiczące regularnie. W grupie niećwiczącej charakteryzowało się nim 21,5 proc. przebadanych, a wśród uczestników LDK – aż 30 proc. Największa różnica dzieliła pod tym względem dziewczynki z małych miejscowości. Wśród tych, które ćwiczyły w ramach LDK „profil mistrza” wykazało 28 proc., to o 10 proc. więcej niż w drugiej grupie.

Dzięki LDK szybko można też wyłowić największe sportowe talenty. Swoistymi ambasadorami akcji są nasi lekkoatleci, odnoszący wielkie sukcesy na międzynarodowych zawodach. W debacie uczestniczyły gwiazdy tej dyscypliny sportu: Sofia Ennaoui, Piotr Lisek, Paulina Guba, Joanna Fiodorow i Anna Jagaciak-Michalska.

- Nazwę to nie do końca szczęśliwie, ale „efektem ubocznym” programu LDK jest to, że bardzo łatwo możemy wyłonić najzdolniejsze dzieci. Przebadaliśmy pod kątem motorycznym i psychofizycznym kilkaset tysięcy dzieci. Na tej podstawie możemy wytypować te, które najlepiej rokują na przyszłość. W pierwszej fazie programu liczy się dla nas przede wszystkim to, aby wychować fajnych, zdrowych obywateli. Ale im więcej osób przejdzie przez LDK, tym łatwiej będzie nam znaleźć następców naszych obecnych mistrzów – podkreśla Wiceprezes PZLA, a kiedyś halowy mistrz świata w siedmioboju Sebastian Chmara.