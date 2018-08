Lenovo Ideapad 330 – idealny laptop dla uczniów

Laptopa Lenovo Ideapad 330 zamknięto w klasycznej obudowie typu clamshell o wadze ok. 2.8 kg. W sprzedaży dostępne są urządzenia z ekranami 15.6- oraz 17.3-calowymi, z matrycą IPS o rozdzielczości Full HD (1920x1080 pikseli). W parze z ekranem o przyzwoitych parametrach idą donośne i czysto grające głośniki. Pozwolą one sprawnie nagłośnić film oglądany w gronie znajomych na wakacyjnym wyjeździe lub weekendowej imprezie.

Podświetlana na biało, pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym jest wygodna, a klawisze mają wyczuwalny skok. Umieszczona asymetrycznie płytka dotykowa działa bez najmniejszego zarzutu. Lenovo postarało się o odpowiednią ergonomię, która jest tu niezbędna. W końcu laptop ma być wykorzystywany także do pisania referatów na zajęcia i odrabiania innych prac domowych. Możliwości laptopa wykraczają jednak mocno poza te zadania.

IdeaPad 330 wygląda naprawdę niepozornie i nic nie zdradza tego, że wewnątrz drzemią naprawdę wydajne podzespoły. Lenovo umieściło w środku smukłej obudowy najnowsze procesory Intel Core 8. generacji. 6-rdzeniowy Intel Core i5-8300H radzi sobie doskonale we wspomaganiu układu graficznego NVIDIA GeForce GTX 1050 w nawet najbardziej wymagających grach. Jasne, czasem należy obniżyć ustawienia graficzne na średnie, ale przecież mówimy tutaj o laptopie, który kosztuje ok. 3199 złotych!

Na osoby poszukujące najwyższej wydajności czekają modele z procesorem Intel Core i7-8750H. Taka konfiguracja sprosta wymogom fotografów oraz studentów uczelni artystycznych i filmowych, którzy zajmują się na co dzień renderowaniem grafik lub materiałów wideo. Wydajny układ chłodzenia nie miał większych problemów z tym, aby utrzymać temperatury tego bardzo ciepłego procesora na odpowiednio niskim poziomie.

W laptopie dla ucznia i studenta nie może zabraknąć odpowiednio ilości przestrzeni na dane. W Lenovo Ideapad 330 znajdziemy dyski twarde o pojemności do 1 TB oraz szybkie dyski SSD M2. Polecamy konfigurację łączącą obie te technologie. Klasyczny dysk talerzowy zapewnia dostateczna ilość przestrzeni na wszystkie pliki, a dysk SSD znacząco przyspiesza uruchamianie systemu Windows oraz wszystkich najważniejszych zainstalowanych na nim aplikacji. Opcjonalnie, postawić można na tańszy wariant z dyskiem talerzowym HDD i pamięcią Intel Optane, usprawniającą jego pracę.

W przeciwieństwie do wielu typowych laptopów dla graczy, IdeaPad 330 może poszczycić się długim czasem na baterii. Producent obiecuje nawet 6 godzin pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę. Po zmniejszeniu jasności ekranu i podczas pracy typowo biurowej jest to wynik, który da się osiągnąć. Warto zwrócić też uwagę na obecność technologii szybkiego ładowania Rapid Charge. W zasadzie niespotykane w laptopach tej klasy rozwiązanie pozwala w 15 minut dostarczyć urządzeniu energii nawet na 2 godziny działania.

Lenovo Ideapad 330 to sprzęt stworzony z pomysłem i bardzo dobrze przemyślany, od samych podstaw. Jest wszystkim, czego potrzebuje i poszukuje absolutna większość graczy oraz uczniów. Długi czas pracy na baterii niezbędny do tego, by korzystać z niego w szkole lub na uczelni? Jest. Wydajność wystarczająca do komfortowego grania w najnowsze gry? Również. Wszystko to w atrakcyjnej cenie. Ideapad 330 to zaskakująco udany miks cech, które rzadko idą ze sobą w parze.

Mocne strony Lenovo IdeaPad 330:

- doskonały stosunek parametrów do ceny

- wysoka wydajność

- długi czas pracy na baterii

- technologia szybkiego ładowania

- wydajny system chłodzenia

- donośnie i czysto grające głośniki

- podświetlana na biało klawiatura