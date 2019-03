LGBT, Warszawa. Deklaracja podpisana przez prezydenta. Co oznacza dla mieszkańców?

Co to jest LGBT?

Ten skrót odnosi się do: lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako do całości. Do grupy osób transgenderycznych wlicza się również osoby transseksualne (za Wikipedią).

Dokument Deklaracja LGBT+ zakłada działania w takich obszarach, jak:

bezpieczeństwo (reaktywacja hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+ będących w trudnej sytuacji życiowej, zmuszonych do opuszczenia domu, stworzenie miejskiego mechanizmu zgłaszania, monitorowania przestępstw wynikających z homofobii i transfobii, jak też wzmocnienie działań antyprzemocowych w szkole),

edukacja (edukacja antydyskryminacyjna i seksualna zgodnej ze standardami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), aktywne wspieranie nauczycieli, jak i otwartość na inicjatywy III sektora dotyczące spraw społeczności),

kultura i sport (edukacja antydyskryminacyjna i seksualna zgodnej ze standardami WHO, aktywne wspieranie nauczycieli, jak i otwartość na inicjatywy III sektora dotyczące spraw społeczności),

administracja (rozszerzenie stosowania klauzul antydyskryminacyjnych w umowach z kontrahentami miasta),

a także praca (podpisanie Karty Różnorodności i współpracy z pracodawcami przyjaznymi osobom LGBT+).

W związku z tym, że w ramach Deklaracji LGBT+ "zalecana jest" edukacja antydyskryminacyjna i seksualna zgodna ze standardami WHO, postanowiliśmy sprawdzić, jakie dokładnie działania z podziałem na konkretny grupy wiekowe zakłada dokument "Standardy edukacji seksualnej w Europie" przygotowany przez Biuro Regionalne WHO dla Europy. Niektóre z nich znajdziecie w zestawieniu w galerii: