Lidl otworzy sklep internetowy w Polsce. Trwają testy

Lidl otworzy sklep internetowy w Polsce. Według informacji, do których dotarł portal wiadomoscihandlowe.pl, sklep online Lidla jest już w fazie beta testów. Prawdopodobny adres witryny internetowej sklepów niemieckiego dyskontu to lidl-shop.pl - domena zostala już zarejestrowana. Internetowy sklep Lidla ponad rok temu powstał również w Czechach i był czwartym e-sklepem Lidla, a jednocześnie pierwszym na terenie Europy Środkowej. Teraz pora na Polskę? Wiele na to wskazuje. Trwa również rekrutacja na stanowiska związane ze sprzedażą produktów w kanale online. Dalsza część artykułu poniżej.

Dariusz Gdesz / Polskapress