Szykują się spore podwyżki. Pracownicy Lidla mają zarabiać od 2800 zł do 3550 zł brutto na początku zatrudnienia. Co na to największy konkurent Lidla, czyli Biedronka? Mamy komentarz.

Już od marca 2018 stawki płac w Lidlu wzrosną o 9,3 proc. w stosunku do poziomu wynagrodzeń z roku ubiegłego. Pracownicy Lidla mają zarabiać od 2800 zł do 3550 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 2950 zł do 3750 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 150 zł do 4 050 zł brutto. Co na to największy konkurent Lidla - Biedronka?Informację o podwyżkach pensji w Lidlu komentuje dla Strefy Biznesu Arkadiusz Mierzwa, kierownika ds. komunikacji korporacyjnej w Jeronimo Martins Polska: "Jak widać, wprowadzona już od 1 stycznia 2018 roku podwyżka płac dla pracowników Biedronki, ma wymierny wpływ na rynek pracy w całym sektorze handlowym. Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, podniósł wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w sklepach oraz centrach dystrybucyjnych już od stycznia 2018 roku o kwotę od 200 zł do 550 zł brutto, w zależności od lokalizacji, stażu pracy i konkretnego stanowiska. Była to już czwarta podwyżka pensji w Biedronce w ciągu dwóch lat. W sumie podwyżkami tymi objęto ponad 60 tys. osób zatrudnionych w JMP, co wskazuje na ich niespotykaną skalę”.Mierzwa przypomina, że osoby rozpoczynające pracę w Biedronce jako sprzedawcy-kasjerzy na pełen etat mogą obecnie zarobić co najmniej 2650 zł brutto, by po trzech latach dojść do poziomu 2950 złotych brutto miesięcznie. W wybranych lokalizacjach kwoty te są dużo wyższe, np. w Warszawie osiągają wartość nawet 3550 zł brutto po trzech latach pracy (wszystkie kwoty nie uwzględniają do 500 zł brutto uznaniowej premii kwartalnej). Biedronka podniosła także wynagrodzenia magazynierów i magazynierów kompletacji, którzy od stycznia 2018 r. w zależności od stanowiska, stażu pracy oraz lokalizacji zarabiają od 3050 zł do 4000 zł brutto przy uwzględnieniu nagrody za brak nieplanowanych nieobecności w danym miesiącu.