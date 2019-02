Linia N jak Niepodległość. Zabytkowe tramwaje ponownie na torach w Warszawie

Linia N jak Niepodległość

Zabytkowe tramwaje linii N będą jeździć od poniedziałku 5 listopada do niedzieli 11 listopada co 120 minut w godzinach 11.45–17.40, a w weekend co 30 minut w godzinach 10.15 – 19.10 w sobotę oraz 10.15-15 w niedzielę.

Zabytkowe tramwaje linii N jeżdżą następującą z Pragi Północ na Mokotów trasą:

Kawęczyńska Bazylika – Kawęczyńska – Kijowska – Targowa – al. Solidarności – most Śląsko–Dąbrowski – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Unii Lubelskiej – Puławska – Metro Wilanowska.

W dni robocze po stołecznych ulicach będzie jeździł tramwaj 13N (nieoficjalnie nazywany "parówką"). Z kolei w weekend w trasę wyruszą dwie "parówki" i dwa wagony zwane "berlinką". Te drugie zostały wyprodukowane w 1940 roku dla Tramwajów Miejskich. Zostały od razu zrabowane przez Niemców i były użytkowane do końca wojny w Berlinie, dzięki czemu zyskały w Warszawie przydomek "berlinki".