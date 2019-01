Linia obwodowa Warszawa. Przetestowaliśmy zmodernizowaną trasę kolejową i nowe perony [ZDJĘCIA]

Pierwsze pociągi pojadą nową linią obwodową już w niedzielę 21 października. Pasażerowie będą mieli możliwość przetransportowania się z Warszawy Gdańskiej do Warszawy Zachodniej w niespełna 10 minut. Początkowo pociągi na trasie pojadą maksymalną prędkością 60 km/h, zaś po uzyskaniu potrzebnych pozwoleń przyspieszą do 80 km/h.

Między stacjami powstały 4 nowe przystanki:

Wkrótce na trasie powstanie jeszcze jeden, nowy przystanek - Warszawa Powązki. Dla pasażerów przygotowano wiaty przykrywające prawie całe perony. Są nowe ławki, 30 wyświetlaczy, zegary i 16 infokiosków. Komunikaty będą podawane przez 60 głośników. Oświetlenie zapewni prawie ćwierć tysiąca lamp ledowych. Na wszystkich przystankach są udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się: pochylnie, 8 wind i 4 schody ruchome na Warszawie Młynów.

W czwartek 18 października pierwszy pojazd szynowy przetestował nową linię obwodową. Na pokładzie drezyny znaleźli się między innymi Andrzej Bittel - minister infrastruktury i budownictwa, Ireneusz Merchel - prezes PKP PLK oraz przedstawiciele mediów. Na otwarciu peronu Warszawa Koło pojawił się również Patryk Jaki, minister sprawiedliwości.

Inwestycja modernizacji linii obwodowej w Warszawie pochłonęła 196 milionów złotych (brutto). Projekt w 85% został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Budżet obejmuje również przebudowę trzech linii (507, 509, 20), które stworzą linię obwodową Warszawa Gołąbki – Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia. Obok Warszawy Zachodniej powstanie również nowa kładka dla pieszych. Planowane zakończenie inwestycji przypada na kwiecień 2019 roku.

Modernizacja linii obwodowej to ważna inwestycja dla Warszawy i aglomeracji. Komfortowe perony zapewnią lepszy dostęp do kolei. Nowe tory i sieć trakcyjna usprawnią przejazdy pociągów. Projekt to jedna z kilku inwestycji, przygotowujących stolicę do przebudowy linii średnicowej. Doświadczenie zdobyte w trakcie modernizacji linii, biegnącej w samym środku miasta, jest niezwykle ważne przed realizacją prac na trasie średnicowej – powiedział Andrzej Bittel