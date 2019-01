Linie cmentarne Warszawa 2018. Autobusy i tramwaje, którymi dojedziemy na cmentarze MAPA, rozpiska

- 27 linii cmentarnych obsłuży ponad 500 autobusów Miejskich Zakładów Autobusowych. To ponad 90 procent wszystkich pojazdów wyznaczonych w stolicy specjalnie po to, aby wygodnie dowieźć Warszawiaków na groby ich bliskich. Oprócz tego 1 listopada nasza Spółka obsłuży wszystkie inne linie zgodnie ze świątecznym rozkładem jazdy, a na ulice wyśle w sumie aż 1175 autobusów. Do tego na ulicach pojawią się wzmocnione patrole nadzoru ruchu MZA. Wielka mobilizacja stołecznej komunikacji w związku ze świętem Wszystkich Świętych będzie trwała od najbliższego weekendu (27-28 października 2018) aż do Zaduszek czyli 2 listopada 2018 - czytamy w oficjalnym komunikacie Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.

Już od 27 października 2018 można skorzystać z sześciu linii cmentarnych: czterech autobusowych i dwóch tramwajowych. Natomiast w dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, dojazd do cmentarzy w Warszawie zapewni aż 566 autobusów linii cmentarnych (w tym 512 MZA) oraz 400 w dniu 2 listopada, a więc w Dzień Zaduszny.

Jak często kursują linie cmentarne w Warszawie?

We Wszystkich Świętych, 1 listopada 2018, na ulice Warszawy wyjedzie niemal tyle samo autobusów i tramwajów co w godzinach szczytu, w normalny dzień powszedni.

Wiele z nich obsłuży 29 specjalnych linii cmentarnych – 27 autobusowych i dwie tramwajowe. Aby warszawiacy mogli podróżować sprawnie i komfortowo wiele z nich będzie pojawiać się na przystankach częściej niż co 3 minuty, a najpopularniejsza C09 będzie odjeżdżać nawet co 45 sekund – mówi Wiesław Witek, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

Kliknij, aby powiększyć

Źródło: Transport Publiczny

KOMUNIKACJA MIEJSKA 1 i 2 listopada

Specjalna linia C40 z Młocin do bramy zachodniej Cmentarza Północnego zaczęła kursuje już od 13 października br. Autobusy linii C40 jeżdżą codziennie.

zaczęła kursuje już od 13 października br. Autobusy linii C40 jeżdżą codziennie. Linia weekendowa 409 łączy cmentarze Bródnowski i Północny .

. Dodatkowo komunikację w rejonie Cmentarza Bródnowskiego wzmocni linia 256 (podjazd pod bramę od strony ul. Chodeckiej) .

. Od weekendu poprzedzającego Wszystkich Świętych komunikacja specjalna zostanie jeszcze wzmocniona. Ruszą dwie linie tramwajowe C1 i C6, łączące rejon Cmentarza Bródnowskiego i Cmentarza Wolskiego .

. Na trasę wyjadą także linie autobusowe: C09, C11 i C27 (w dalszym ciągu kursować będzie linia C40).

- 1 i 2 listopada, kiedy tradycyjnie na groby ruszają setki tysięcy warszawiaków, a przyjeżdżają też goście spoza stolicy. Według ostrożnych szacunków na sam Cmentarz Północny tego dnia przybywa około 200 tysięcy osób. Zdecydowana większość z nich korzysta z Warszawskiego Transportu Publicznego. Nie można także zapomnieć, że wiele osób w te dni idzie do pracy – ich również trzeba dowieźć do celu - wylicza Transport Publiczny.

Dlatego w czasie Świąt na ulice wyjedzie około 1500 autobusów i 300 tramwajów. Na samych liniach cmentarnych, których w czasie Wszystkich Świętych oraz Zaduszek ZTM uruchomi 29 (z czego dwie tramwajowe), będzie kursowało 566 i 400 autobusów (odpowiednio 1 i 2 listopada) oraz 76 i 61 składów tramwajowych.

Autobusy podstawią się na przystanki nawet co 45 sekund – z taką częstotliwością będzie odjeżdżała linia C09, łącząca Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego. Znaczną część ruchu bierze też na siebie metro, które 1 listopada w okresie największego zainteresowania przejazdami będzie kursować co 2 minuty i 50 sekund na linii M1.

Linie cmentarne pojawią się na ulicach w dniu 1 listopada między 7 rano a 19 wieczorem, a 2 listopada między 9 a 17. Wyjątkiem są linie C11, C12 i C90, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. Te autobusy będą jeździły dwie godziny dłużej. Wiele osób wybiera się tam na spacer po zachodzie słońca, kiedy już odwiedzą groby rodzinne w innych rejonach Warszawy.

Wszelkie informacje na temat dojazdów samochodem, parkingów, zamkniętych ulic, utrudnień w ruchu znajdziecie w tym artykule: Wszystkich Świętych 2018: Komunikacja Warszawa - jak dojedziemy na cmentarze 1.11 w Warszawie? INFORMACJE, mapki