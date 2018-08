Lionelo Jasper - dba o bezpieczeństwo dziecka w podróży

Obowiązujący stan prawny dotyczący przewozu dzieci w samochodzie mówi, że dziecko może być przewożone na tylnym siedzeniu bez fotelika jeśli mierzy od 135 do 150 cm i waży więcej niż 36 kilogramów. Przepisy znowelizowane dodają jednak obostrzenie, że dzieci o wzroście poniżej 150 cm należy przewozić w fotelikach, bez względu na ich wiek. Oznacza to, że jeśli chcecie podwozić swoje pociechy do szkoły zgodnie z literą prawa i standardami bezpieczeństwa, powinniście wybrać dla nich odpowiedni fotelik. W tym artykule przyjrzymy się bliżej fotelikowi Lionelo Jasper.

Fotelik Lionelo Jasper w wersji z tapicerką ekozamszową i z elementami wykonanymi z ekoskóry sprzedawany jest w cenie ok. 349 złotych. Jest to naprawdę przystępna cena, którą zapłacimy za gwarancję bezpieczeństwa własnego dziecka w podróży. Do tego atrakcyjna na tle konkurencji. Fotelik przeznaczony jest do przewozu dzieci o wadze od 9 do 36 kilogramów, przodem do kierunku jazdy. Najwyższy poziom bezpieczeństwa oferowanego przez fotelik potwierdził Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Jego testy z użyciem 15-kilogramowego manekina potwierdziły, że Lionelo Jasper spełnia normę bezpieczeństwa ECE R44/04. Jest to najbardziej wymagający typ testów z uwagi na fakt, że masa manekina odpowiada masie dziecka, którego główka jest najcięższa w stosunku do reszty ciała.

Lionelo Jasper, jak przystało na porządny fotelik samochodowy, posiada zapięcia ISOFIX, które umożliwiają łatwe zamontowanie go w absolutnej większości nowoczesnych samochodów. Wpięcie i wypięcie w złącze trwa dosłownie kilka sekund. Cała konstrukcja prezentuje się solidnie, chciałoby się nawet powiedzieć: imponująco. Dodatkowym plusem jest uchwyt na kubek umiejscowiony w zasięgu ręki dziecka.

Pozytywne wrażenie robią zarówno metalowe wzmocnienia wewnątrz siedziska, minimalizujące ryzyko odkształceń w trakcie zderzenia, jak i wysoka jakość wykonania i spasowanie materiałów. Nawet sama skorupa fotela skutecznie absorbuje siły uderzeń bocznych i tylnych. Dodać należy, że kąt pochylenia oparcia można łatwo regulować pokrętłem, podobnie zresztą jak napięcie pasów.

O najwyższy komfort małych pasażerów, nawet w trakcie wielogodzinnych podróży, dba wkładka wykonana w technologii Dri-Seat. Zapobiega ona nadmiernej potliwości, zapewniając odpowiednią cyrkulację powietrza i chroniąc tapicerkę fotela przed wilgocią. W przypadku najmłodszych pociech warto rozważyć zakup wariantu skórzanego, który w razie zabrudzenia łatwiej jest wyczyścić.

Dowodem na wysoką jakość materiałów zastosowanych w foteliku Lionelo Jasper jest rozbudowany pakiet Lionelo Assistance. Obejmuje on aż 5 lat gwarancji, egzemplarz zastępczy czy naprawę door-to-door.

Warto także podkreślić, że bezpieczeństwo najmłodszych dzieci zapewniają 5-punktowe pasy bezpieczeństwa - ochrona godna kierowców rajdowych, którzy notabene korzystają na ogół z pasów 4-punktowych. Jak widać, możecie być całkiem spokojni o to, że Wasz mały rajdowiec będzie dobrze zabezpieczony. Dla starszych dzieci przygotowano pas 3-punktowy z dodatkowym, czwartym punktem mocującym dla pasa biodrowego.

Uwagę zwraca także pas Top Tether, który po odpowiednim zamocowaniu, w razie zderzenia, zmniejszy odchylenie głowy do przodu. Technologia Side Protection sprawia, że siły uderzeniowe są minimalizowane i przeniesione na zagłówek, co pozwala lepiej chronić głowę dziecka.

Zakup fotelika samochodowego to nie tylko obowiązek prawny każdego rodzica. To także inwestycja w bezpieczeństwo dzieci, które w razie wypadku są szczególnie narażone na urazy. Wybierając fotelik samochodowy warto wziąć pod uwagę model Lionelo Jasper, bo według nas jest on jedną z najlepszych propozycji w swojej klasie cenowej.

Jasper jest także wiodącym produktem w kampanii #maluszekwpodróży (maluszekwpodrozy.pl). Akcja ta ma na celu zwiększenie społecznej świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci w podróży.

Więcej szczegółów na temat produktu znajdziesz pod adresem: https://lionelo.com/shop/jasper/

Mocne strony Lionelo Jasper:

- przeszedł crash-test PIMOT

- wysoki poziom ochrony i bezpieczeństwa dziecka

- zgodność ze standardem ISOFIX (łatwy montaż)

- wygodne siedzisko

- niezwykle solidna konstrukcja

- 5-punktowe pasy bezpieczeństwa

- skórzana lub materiałowa tapicerka

- uchwyt na kubek