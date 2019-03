LO Kopernika, Warszawa. Przyszłe maturzystki śpiewają Abbę. Ich spektakl "Mamma Mia" to hit [ZDJĘCIA]

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Warszawie słynie z oddziałów dwujęzycznych. Szkoła z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją od wielu lat utrzymuje się w czołówce rankingów stołecznych szkół średnich. Ale nie tylko poziom nauczania jest tutaj wysoki. Siedem uczennic, fanek twórczości zespołu Abba wpadło na genialny pomysł i... stworzyły szkolny musical "Mamma Mia!".

- Wszystkie znamy się ze środowiska szkolnego. Ot, zwykłe z nas uczennice, które kochają twórczość pewnego zespołu - mówi Weronika, jedna z pomysłodawczyń spektaklu, który mimo, że nie miał jeszcze swojej premiery, już wzbudził zainteresowanie innych licealistów. - Na ten moment prowadzimy rozmowy z teatrami, interesują nas dwa warszawskie lokale. Oficjalną premierę spektaklu planujemy na pierwszy tydzień czerwca, chociaż nie znamy jeszcze dokładnej daty. Ważne jest dla nas, aby przedstawienie zobaczyło jak najwięcej osób, dlatego mamy w planach wystawić go dwa lub aż trzy razy. Warto wspomnieć, iż jest to inicjatywa międzyszkolna - oprócz naszego XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika, współpracujemy z czterema innymi szkołami, również z oddziałami dwujęzycznymi. Bierzemy udział w festiwalach teatralno-artystycznych innych liceów, planujemy występ na oddziale onkologii jednego ze szpitali. Stąd też intensywna praca - w ciągu tygodnia każdy członek obsady ma obowiązek pracować sam, uczyć się układów tanecznych czy też swoich kwestii. Efekty widzimy w każdą sobotę, kiedy to też odbywają się pięciogodzinne (a czasami nawet dłuższe) próby do przedstawienia. A ćwiczymy nieustannie, bo czasu coraz mniej - opowiada Weronika.