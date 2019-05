Lody Magdy Gessler "Ice Queen" o smaku wina i prosecco. Królowa gastronomii rozda tonę lodów w Warszawie

W niedzielę, 2 czerwca 2019 w Warszawie odbędzie się wyjątkowy Dzień Dziecka, na którym pojawi się Magda Gessler i rozda zebranym tonę lodów.

Spotkanie z Magdą Gessler odbędzie się od godziny 10:00 do 16:00 na placu Europejskim.

W programie wydarzenia przewidziano też inne atrakcje, jak: dmuchańce, malowanie twarzy, bańki mydlane i modelowanie balonów. Będzie można też zjeść watę cukrową i popcorn.

Restauratorka robi lody

Kilka lat temu Gesslerowie kręcili lody w swojej restauracji zlokalizowanej przy Krakowskim Przedmieściu. Teraz, do rodzinnej tradycji chce wrócić Magda Gessler. Właścicielka oraz współwłaścicielka kilkunastu restauracji, znana z programu "Kuchenne Rewolucje", postanowiła stworzyć autorską markę lodów "Ice Queen". Od 2 czerwca będzie można je znaleźć w kilkunastu miejscach w Polsce, zlokalizowanych w restauracjach lub w przyogródkowych punktach (pełna lista miejscowości w których będą dostępne produkty będzie dostępna na stronie icequeenmagdagessler.pl).

Smaki lodów stworzonych przez Gessler będą zmienne, a smakosze trafią na takie rarytasy, jak:

biała czekolada z maliną,

campari z pomarańczą,

czekolada z czarną porzeczką,

sernikowe,

malina z winem,

prosecco.

Jak mówi autorka pomysłu, lody stworzyła w nawiązaniu do rodzinnej tradycji. - Odtworzyłam recepturę mojej prababci, która spędziła we Włoszech całe swoje życie i zawładnięta tym niezwykłym miejscem, jego kolorami, świeżością, intensywnością stworzyła pyszne lody… Puszyste, naturalne, zdrowe, przepełnione soczystością owoców, słodyczą czekolady, czy esencją prawdziwej wanilii… Tę wyjątkową recepturę na grunt polski przeniosła moja babcia Halina. To ona, w 1947 roku, otworzyła kawiarnię „Pionierka” w Słupsku. Wyczarowywała tam najwspanialsze smaki niczym wróżka! Pierwsze mandarynkowe sorbety, najsłodszą czekoladę robioną ze świeżo parzonego kakao, śmietanę – puszystą, białą, lekką… czy obezwładniający karmel dla którego jako mała dziewczynka zakradałam się do jej cukierni – mówi Magda Gessler.