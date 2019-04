Lody, Warszawa. Takiej lodziarni nie było! Tu stworzysz deser o smaku tęczowego jednorożca [ZDJĘCIA]

Cudzoziemcy, Warszawa. Białorusini przed 40-tką wybierają życie na Mazowszu

Jak informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców, w Polsce dokumenty uprawniające do pobytu posiada obecnie prawie 400 tysięcy przybyszów z innych krajów. Najwięcej z nich stanowią Ukraińcy, ale do naszego kraju chętnie przybywają też Białorusini (2. miejsce), a także - Niemcy, Wietnamc...