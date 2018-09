Łodziami pod centrum Zabrza. Sprawdziliśmy niesamowitą i nową atrakcję w Polsce. Otwarcie 14 września [ZDJĘCIA, WIDEO]

Podziemna trasa wodna w Sztolni Królowa Luizy ma długość ponad 1100 metrów i jest najdłuższą tego typu trasą w Polsce i jedną z najdłuższych w Europie. Oficjalnie dla turystów zostanie otwarta 14 września. Zwiedzający będą mogli przepłynąć łodziami pod samym centrum Zabrza, na wodach dawnej sztolni.

Zwiedzający podróż podziemną rozpoczną przy ulicy Sienkiewicza skąd dopłyną do portu letniego przy ul. Miarki Podczas trwającej około 2,5 godziny wycieczki czekają na nich niezapomniane przeżycia. Już sama taka podróż ciasnymi korytarzami, wydrążonymi ponad 200 lat temu jest nie lada gratką. To jednak nie jedyna atrakcja. Podczas podziemnego spływu możemy poznać historię obiektu i dowiedzieć się w jaki sposób funkcjonowała sztolnia w XIX wieku. Przygotowano również specjalne iluminacje. Mieniące się wszystkimi kolorami tęczy korytarze wzbogacą wycieczkę, podczas której z umieszczonych wewnątrz głośników lektor będzie opowiadał śląskie legendy ze Skarbnikiem i Utopkiem w roli głównej.

Drążenie tej sztolni rozpoczęto ponad 200 lat temu. Jej rolą było odwodnienie kilku pobliskich kopalni. Woda, która się tutaj znajduje służyła temu, żeby transportować łodziami węgiel. Była to podziemna arteria, dzięki której węgiel z naszych kopalni trafiał na zachód, często aż do Berlina. Była to też sztolnia, która odkrywała kolejne pokłady węgla. To chodnik wręcz legendarny - mówi Roman Chytry, przewodnik po Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. - Teraz wodami sztolni możliwa będzie podróż, dzięki której zwiedzający mogą poznać historię nie tylko tej sztolni, ale także historię górnictwa z XIX wieku, a także historii Śląska, całego tego regionu - dodaje Chytry.

Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Zabrzu już w piątek 14 września. Wydarzenie będzie połączone z Festiwalem Nauki, który odbędzie się na terenie portu letniego przy ul. Miarki, w samym centrum miasta.

Zobaczcie wideo z naszej wyprawy: