Tylko za 2017 rok pasażerowie polskich lotnisk mogą ubiegać się o odszkodowania lotnicze o łącznej wartości blisko 185 mln złotych. To właśnie samoloty startujące z Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina samoloty najczęściej bywają opóźnione bądź anulowane.

Warszawa Chopin otwiera ranking

Katowice-Pyrzowice z najmniejszym wskaźnikiem zakłóceń

Największe polskie lotnisko jest również tym najbardziej problematycznym. W 2017 r. ok. 18 tys. lotów zostało opóźnionych o minimum 15 minut bądź całkowicie odwołanych. W związku z tym Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina uzyskał 25 proc. wskaźnik zakłóconych kursów, co uplasowało go na 1. pozycji zestawienia AirHelp. Pasażerowie, którzy doświadczyli problemów podczas podróży samolotem zaczynającej się z tego lotniska, mają prawo do ubiegania się u przewoźników o rekompensaty o łącznej wartości blisko 136 mln złotych.Rzeszów-Jesionka to lotnisko o stosunkowo małym ruchu lotniczym – w 2017 r. wykonywano z niego ok. 8 lotów dziennie (dla porównania każdego dnia z portu Chopina w Warszawie startuje mniej więcej 207 samolotów). Jednakże to i tak nie wpłynęło na mniejszą liczbą zakłóceń, ponieważ aż 19 proc. kursów nie zostało zrealizowanych zgodnie z planem (były opóźnione bądź anulowane). Rzeszów-Jesionka zajęło więc 2. miejsce w rankingu.To niechlubne podium zamyka Port Lotniczy Kraków-Balice z 18 proc. wskaźnikiem zakłóconych lotów. Blisko 4 tys. samolotów wystartowało stąd z minimum 15 minutowym opóźnieniem lub zostało odwołanych. Łączna wartość odszkodowań, należnych pasażerom z tytułu problemów podczas podróży lotniczej rozpoczętej z Balic w 2017 r., to ponad 14 mln złotych.Z rankingu wynika, że wśród 10 największych polskich lotnisk, najniższy odsetek opóźnionych bądź odwołanych lotów uzyskał Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice – wyniósł on 14 proc. Zaraz za nim z 16 proc. wskaźnikiem zakłóconych kursów znalazły się Wrocław- Strachowice, Gdańsk-Rębiechowo, Poznań-Ławica i Lublin.– Przyczyny opóźnienia lub odwołania lotów są różne. Zdarza się, że opóźnienie lotu wynika z przyczyn niezależnych od przewoźnika, na przykład złych warunków pogodowych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym czy strajków. Niemniej jednak, jeśli doświadczyłeś sytuacji, w której Twoja podróż została zakłócona ze względu na opóźniony bądź anulowany lot, zalecamy sprawdzić, czy jesteś uprawniony do wypłaty rekompensaty od linii lotniczej. Za 2017 r. aż 155 000 pasażerów korzystających z polskich lotnisk może ubiegać się o odszkodowania – mówi Natalia Gębska, Country Manager w AirHelp.

