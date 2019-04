Lotnisko Chopina w Warszawie. Nowe połączenia na wakacje. Dokąd możemy polecieć?

LOT na okres wakacyjny wprowadzi też jeden, dodatkowy rejs do Newark (miasto w stanie New Jersey, niedaleko Nowego Jorku). Ponadto od 3 listopada będzie można wybrać się do Kolombo .

W sezonie letnim Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią rejsy do Korfu, Bejrutu i Warny . LOT będzie drugim, po WizzAir przewoźnikiem operującym tego lata na Korfu.

Całoroczne rejsy

Pasażerowie mogą spodziewać się lotu do Miami - to połączenie zadebiutuje 1 czerwca. Na Florydę podróżować będzie można cztery razy w tygodniu - w poniedziałki, środy, piątki i soboty.

W drugiej połowie 2019 roku w ofercie lotniska znajdzie się trasa dalekiego zasięgu - od 17 września będzie można podróżować do Delhi. Godzina startu z Warszawy to 22:40, a rejsy będą odbywać się we wtorki, środy, piątki, soboty, niedziele.

Natomiast już w styczniu LOT wprowadził kolejne połączenie z Londynu obsługiwane 12 razy w tygodniu. Godziny startu z Warszawy to 7:15 oraz 16:15. Podróżować można codziennie, ale trzeba pamiętać, że w sobotę jest tylko jeden rejs (godz. 7:15), podobnie jak w niedzielę (godz. 16:25).

Genewa, Lizbona, Berlin

Godna uwagi jest też najnowsza propozycja brytyjskiego przewoźnika EasyJet. W okresie letnim przewoźnik ten będzie obsługiwał loty do Genewy, Bazylei i Berlina.

Inną ciekawą propozycję ma portugalska linia TAP, która oferuje loty do Lizbony. LIS jest komfortowym lotniskiem przesiadkowym dla podróżujących do Ameryki Południowej. 16 czerwca zostanie poszerzona oferta dla tego kierunku z siedmiu do dziewięciu wylotów tygodniowo. Dodatkowe rejsy będą realizowane w piątki o godz. 8:30 i niedziele o godz. 7:00.

Połączenia krajowe

Rozwija się również oferta połączeń krajowych. Od 6 czerwca wzrasta liczba rejsów do Zielonej Góry: z pięciu do dziesięciu tygodniowo. Samolot z Warszawy będzie startował rano w godzinach: 7:45 - 8:30 i wieczorem w godzinach: 20.00-20:45. Z Zielonej Góry z kolei samolot poranny wystartuje pomiędzy godziną 8:15 a 8:45, wieczorny zaś pomiędzy 20:45 a 21:30.

LOT poszerza też ofertę dla Lublina - od 31 marca można polecieć codziennie o godz. 13:45.

