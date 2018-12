Lotnisko Chopina w Warszawie z kolejnym rekordem? To będzie wyjątkowy rok portu lotniczego

Rekord goni rekord

Od stycznia do listopada 2018 roku, na Lotnisku Chopina odprawiono 15,5 miliona pasażerów. To prawie o 13% więcej, niż w ubiegłym roku. W samym listopadzie br. w warszawskim porcie zostało obsłużonych 1,3 milionów osób, czyli o 10,5 proc. więcej niż w 2017 roku. Wszystko wskazuje na to, że po raz pierwszy w historii Lotnisko Chopina będzie mogło pochwalić się rekordową liczbą ponad 17 mln podróżnych.

Tak duża liczba pasażerów w 2018 roku to ogromny sukces. Osiągnięty rezultat dobitnie potwierdza, że warszawski port jest liderem w regionie.

– mówi Piotr Rudzki z Biura PR.

Nowi przewoźnicy, więcej połączeń

Do takich wyników przyczynił się m.in. powrót brytyjskich tanich linii lotniczych easyJet. Od 28 października charakterystyczne biało-pomarańczowych samoloty po prawie dziesięciu latach przerwy (ostatni lot odbył się w 2009 roku) latają z Warszawy do Berlina, Londynu, Bazylei i Genewy. Dodatkowo LOT uruchomił jedno nowe połączenie do Turynu, oraz zwiększył częstotliwość połączeń ze Stambułem z 5 do 12.

Wystawa "Polski Album Rodzinny"

Na wszystkich - nie tylko pasażerów - którzy pojawili się w listopadzie na Lotnisku Chopina, czekała dodatkowa atrakcja. W stołecznym porcie została otwarta wystawa "Polski Album Rodzinny" przygotowana z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przez Biuro Programu Niepodległa we współpracy z lotniskiem i PKN Orlen. Na wystawę składa się ponad 200 reprodukcji, w tym 150 portretów, 45 pejzaży oraz 40 innych ważnych dla polskiej kultury obrazów. Największy element ekspozycji ma 243 metry kwadratowe, a łączna powierzchnia prezentowanych dzieł jest większa niż 7 boisk do piłki siatkowej.