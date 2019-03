Lotnisko Chopina, Warszawa. Po katastrofie w Etiopii, LOT wstrzymuje wszystkie rejsy Boeingami 737 MAX 8

5 samolotów uziemionych na Okęciu

Polskie Linie Lotnicze LOT dołączyły do innych towarzystw lotniczych na świecie i uziemiły Boeingi 737 Max 8. W sumie z Okęcia nie wystartuje pięć takich maszyn. Jest to reakcja na katastrofę tego typu samolotu, do której doszło 10 marca w Etiopii. Zginęło w niej 149 pasażerów oraz wszyscy członkowie załogi. Wśród ofiar jest dwóch Polaków. Tuż po niedzielnej katastrofie samoloty tego typu uziemiły m.in. Chiny, Etiopia, Australia, Singapur, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

- W związku z kolejnymi decyzjami agencji lotnictwa cywilnego LOT tymczasowo wstrzymał operacje na wszystkich 5 samolotach Boeing 737 MAX 8, które posiada w swej flocie - informuje LOT.

W komunikacie LOT-u czytamy: "Obecnie służby operacyjne LOT-u dokonują niezbędnych modyfikacji siatki połączeń i zawierają krótkoterminowe umowy wyleasingowania dodatkowych samolotów celem utrzymania ciągłości operacji". Wczoraj zostały odwołane loty m.in. do Brukseli i Amsterdamu. Boeing 737 MAX 8 obsługiwał m.in. rejsy z Warszawy do Londynu, Amsterdamu, Tel Awiwu, Paryża, Barcelony oraz Moskwy, Kijowa i Tbilisi.