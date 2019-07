Lotnisko Chopina zakończyło remont pasa startowego. Ale nad Bemowem dalej będą latać samoloty

Tak szeroki, wykonywany raz na kilka lat zakres prac wymusił przeniesienie wszystkich operacji na jedną drogę startową, co niestety wiązało się ze zwiększeniem liczby samolotów wykonujących starty i lądowania nad dzielnicami, które zwykle pozbawione są lotniskowego hałasu. Głośne narzekania słychać było przede wszystkim na Bemowie, gdzie samolotów przelatujących z tak dużą częstotliwością, nie było od dawna.

1 lipca większość operacji lotniczych powróciła na DS1. To nie oznacza jednak, że nad Bemowem niebo ponownie stanie się ciche. Droga startowa działa jeszcze w skróconej długości, czyli 2,3 tys. m. Do pełnej długości drogi startowej brakuje 500 metrów. Na razie nie wiadomo, kiedy DS1 zostanie przywrócona do pełnej funkcjonalności. Tym samym nie wiadomo, kiedy mieszkańcy Bemowa przestaną narzekać na hałas. Większe samoloty, czyli maszyny typu Airbus A330, A340 czy Boeing 787 Dreamliner będą dalej korzystać z drogi startowej prowadzącej nad tą i sąsiednimi dzielnicami.

Polskie Porty Lotnicze, które zarządzają Okęciem przekonują, że wykonywane prace są niezbędne, aby utrzymać na wysokim poziomie bezpieczeństwo wykonywanych na Lotnisku Chopina operacji lotniczych, a także dostosować port do stale i dynamicznie rosnącego ruchu pasażerskiego.

