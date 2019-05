Lotnisko w Modlinie idzie na rekord. Coraz więcej pasażerów. Kiedy zacznie się remont?

718 tysięcy pasażerów – tyle w ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku obsłużył Port Lotniczy Warszawa-Modlin. To więcej niż specjalizujące się w czarterach lotnisko w Katowicach czy port we Wrocławiu. Modlin, po ubiegłorocznym rekordzie (3,1 mln), wciąż rośnie.

Niewielkie lotnisko pod Warszawą jest już na granicy przepustowości. Jak twierdzą władze portu, infrastruktura jest w stanie przyjąć w sumie 4 miliony pasażerów rocznie. A pamiętajmy, że najwięcej jest w wakacyjnym piku. W tym roku ruch podniosą operatorzy czarterów, którzy przenoszą się z Chopina.

Kiedy rozbudowa Modlina?

Od lat trwa spół między udziałowcami. Rozbudowę blokował PPL, czyli państwowe przedsiębiorstwo zarządzające częścią lotnisk. Teraz może się to zmienić. – _Od dwóch, a właściwie trzech lat staramy się stworzyć impuls lotnisku, by mogło się dalej rozwijać. Osiągnęliśmy już 3,1 mln pasażerów i w tym terminalu, który był przewidziany maksymalnie na 4 mln osób, pasażerowie się po prostu już nie mieszczą. Poza tym trzeba na bieżąco wykonywać różnego typu działania naprawcze. Potrzeba na to wszystko 50 mln zł_ – wyjaśnia marszałek województwa Adam Struzik.

Dodatkowe 50 milionów obiecało Mazowsze. Województwo przeleje pieniądze, jeśli Rada Nadzorcza da zielone światło. Na razie udało się podpisać list intencyjny w którym wszyscy udziałowcy (także PPL) zgodzili się na zwiększenie budżetu portu lotniczego. Ostateczne decyzje zostaną wydane na posiedzeniu Rady - 24 czerwca.