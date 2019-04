Lotnisko w Modlinie przyciągnęło czartery. TUI przenosi loty z Chopina. To początek wakacyjnej rewolucji?

TUI przenosi część połączeń z lotniska Chopina do podwarszawskiego Modlina. Od czwartku 25 kwietnia pierwsze samoloty touroperatora starują z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin. Na początku raz w tygodniu realizowane będą loty czarterowe do Hammametu w Tunezji. Na przełomie maja i kwietnia pojawią się loty do Antalyi w Turcji (środy i soboty), a także do Tirany w Albanii (poniedziałki). TUI podjął współpracę z lotniskiem w Modlinie do 10 października, czyli do końca sezonu wakacyjnego.

Dzisiejszy start samolotu z pasażerami TUI Poland to prawdziwy przełom i początek zmian jakie zachodzą w naszym porcie lotniczym. Jesteśmy pewni, że dzisiejsze wydarzenie zainicjuje szybki rozwój połączeń czarterowych z naszego lotniska. Wciąż prowadzimy rozmowy o współpracy z innymi touroperatorami i wierzymy, że przyniosą one efekty w postaci uruchomienia nowych kierunków jeszcze w tym roku – mówi Leszek Chorzewski, pełniący obowiązki prezesa Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.