Lotnisko w Modlinie z historycznym rekordem. W 2018 roku obsłużyło 3 miliony pasażerów. Co z rozbudową?

14 milionów pasażerów w 6 lat

- W całym 2018 roku obsłużyliśmy 3 081 966 pasażerów, daje to wzrost o 5,1% r/r. - poinformował Port Lotniczy Warszawa Modlin. Ubiegły rok był pod wieloma względami przełomowy dla lotniska. W każdym miesiącu port bił kolejny rekord. W listopadzie 2018 r. na lotnisko przyleciał 14-milionowy pasażer.

Leszek Chorzewski – p.o. Prezesa Zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin zwraca uwagę na to, że osiągnięcie takiej liczby pasażerów, i to w ciągu zaledwie jednego roku, pokazuje dynamiczny rozwój ruchu na tym lotnisku.

Nowa droga startowa i mobilna wieża kontroli lotów

W minionym roku zrealizowano kilka inwestycji na terenie lotniska, m.in. zakończono remont dróg kołowania DK-A1 i DK-B oraz drogi startowej lotniska „pod ruchem” nie generując ani jednego opóźnienia i przekierowania samolotów. Od grudnia 2018 w Modlinie działa mobilna wieża kontroli ruchu lotniczego. Kontrolerzy mogą pracować również z drugiego pomieszczenia, które przystosowano w jednym z budynków lotniska. To rozwiązanie zastąpiło dotychczasową kontenerową wieżę, która działała od otwarcia portu w 2012 r. Jak poinformował Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, nowa wieża "To standard światowy". W ubiegłym roku w ofercie czarterowych lotów z podwarszawskiego lotniska pojawiły się także nowe połączenia, m.in. do Walencji, Irlandzkiego Corku, Porto, Kijowa, Lwowa czy Ammanu.

Ostatnie miesiące ubiegłego roku upłynęły pod znakiem bardzo intensywnych prac zespołów roboczych zarówno po stronie PAŻP, jak i portu lotniczego. Bardzo mnie to cieszy, że pracując w naprawdę napiętym harmonogramie, udało się osiągnąć wspólny cel - mówi Leszek Chorzewski, p.o. prezesa Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

W planach kolejne inwestycje

Lotnisko ma w planach kolejne inwestycje. W tym roku w porcie wdrożony zostanie system automatycznej odprawy granicznej. Pięć nowych bramek biometrycznych przyśpieszy odprawę obywateli państw Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, posiadających biometryczne paszporty. Dzięki temu cały proces zamiast zajmować kilka minut, potrwa kilka sekund. Kolejną inwestycją zaplanowaną na 2019 rok jest budowa bazy paliw ORLEN Aviation. Inwestycja ma być gotowa do końca tego roku.

Drugi pas startowy, hotel i kolejny terminal

Prawie rok temu podczas konferencji prasowej, Zarząd spółki Portu Lotniczego Warszawa-Modlin poinformował o planach na rozbudowę lotniska, które mogłoby obsłużyć nawet 17 milionów pasażerów rocznie. Według projektu, rozbudowany zostałby terminal w hali odlotów, parkingi, a także lotnisko miałoby drugi pas startowy i terminal. Oprócz planów rozbudowy portu, zarząd ogłosił plany na inwestycje zewnętrzne, m.in. budowę 3-gwiazdkowego hotelu oraz linii kolejowej ze stacją na lotnisku. Jak wówczas powiedział Piotr Okienczyc, wiceprezes ds. operacyjnych lotniska w Modlinie: - Na część z tych inwestycji mamy już pozwolenia, pozostałe są w trakcie uzyskiwania.

Kiedy te inwestycje zostaną zrealizowane? Wysłaliśmy zapytanie do władz portu. Do czasu publikacji materiału nie uzyskaliśmy odpowiedzi.