Lotnisko w Radomiu sprzedane. Trafiło w ręce Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze"

Lotnisko w Radomiu sprzedane. Co teraz?

W miejsce lotniska, które od roku właściwie było nieczynne ma powstać... jeszcze większe lotnisko. Kosztować ma to ponad 800 mln złotych. W pierwszym etapie powstanie terminal mogący obsłużyć 3 miliony pasażerów. Koncepcja zakłada modułową rozbudowę portu do przepustowości sięgającej nawet 10 milionów pasażerów. - Budowa tego lotniska to wielka szansa dla Radomia, ale też całego regionu – mówił na radomskim Sadkowie premier Mateusz Morawiecki. – Budowa tego portu do wielkości zdolnej obsłużyć 10 milionów pasażerów będzie spójna z koncepcją infrastruktury lotniskowej kraju. Podpisanie umowy i inwestycja za ponad miliard złotych da realne miejsca pracy. Tę inwestycję do Radomia przyprowadził minister Skurkiewicz. Ona bez wsparcia rządowego nie byłaby możliwa, a dzięki niej Radom stoi przed wielką szansą i przełoży się na życie mieszkańców – dodał.

Według planów terminal ma mieć powierzchnię około 30 tysięcy metrów kwadratowych. Na niej znajdować się będzie m.in. 30 stanowisk odprawy i 9 stanowisk kontroli bezpieczeństwa.

Lotnisko w Radomiu sprzedane. Jakie inwestycje towarzyszące?

Rozbudowa lotniska to jednak nie jest jedyna planowana inwestycja. Wokół portu mają powstać m.in. trzy parkingi. Dwa z nich mają być krótkookresowe i mają pomieścić około 800 samochodów. Trzeci ma być długoterminowy. Zaparkuje na nim nawet trzy tysiące aut. Oprócz tego spółka skarbu państwa wybuduje dworzec autobusowy, postój taksówek i strefę kiss&fly. Przebudowy wymagać będą również drogi. Premier zapowiedział modernizację tras krajowych numer 7, 12 i 9 oraz linii kolejowej nr 8 łączącej Radom z Warszawą.

- Dziś spełnia się marzenie wielu radomian. Inwestycje rządowe podnoszą Radom do rangi miast największych. Radom jest idealnie skomunikowany z resztą kraju. Mamy już, albo będziemy mieć doskonałe połączenia drogowe. Dziś podpisana jest umowa, dzięki której powstanie u nas port lotniczy. Od dziś zaczynamy dynamiczny rozwój Radomia, ale też całego regionu – mówił mówił Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Lotnisko w Radomiu sprzedane. Ma odciążyć Okęcie

Docelowo jedną z „funkcji” lotniska w Radomiu ma być odciążenie Lotniska im. Fryderyka Chopina na Okęciu. Lotnisko w Radomiu ma być przystosowane do obsługi lotów czarterowych i niskokosztowych. - Długo analizowaliśmy prognozy ruchu lotniczego dla Mazowsza oraz maksymalną przepustowość dla lotniska Chopina i wiemy, że od 9 do 15 milionów pasażerów musi być obsłużonych poza Warszawą. Potrzebne jest lotnisko komplementarne i powstanie ono w Radomiu. Z punktu widzenia biznesowego to jest bardzo dobra inwestycja. Jednym z kryteriów wyboru miejsca było także to, aby po uruchomieniu Centralnego Portu Lotniczego port zapasowy dla Okęcia mógł przynosić zyski, był uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia. Radom ma taki potencjał - mówił Mariusz Szpikowski, prezes PPL.

Według planów przebudowa lotniska w Radomiu ma zakończyć się w 2020 roku.

