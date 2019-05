Lotnisko w Radomiu. Tutaj przeniosą tanie loty z Warszawy. Rozpoczyna się wyburzanie starego terminala

Lotnisko w Radomiu. Na wakacje polecimy stąd w listopadzie 2020 roku

Port lotniczy na Sadkowie ma odciążyć korujące się warszawskie Okęcie. Właściciel, czyli Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze do Radomia chcą skierować ruch czarterowy i linie niskokosztowe. Żeby to było możliwe konieczna jest gruntowna przebudowa. PPL wycenia ją na około 500 milionów złotych. I Zapowiadana przebudowa portu lotniczego w Radomiu powoli staje się faktem. Terminal na Sadkowie już został ogrodzony. Jak informowało nas biuro prasowe Przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze po opróżnieniu budynku rozpoczął się demontaż instalacji wewnętrznych. Wkrótce konstrukcja będzie rozbierana.

Podstawą jest tu przebudowa pasa startowego na Sadkowie. Teraz jest on zbyt krótki, ma być wydłużony 0 500 metrów do długości 2,5 kilometra. Potrzebne są też inne zmiany konstrukcyjne. 23 kwietnia Porty Lotnicze otworzyły oferty w przetargu na przebudowę. Są cztery oferty, najtańsza opiewa na około 146,7 miliona złotych. Najdroższa zaś na 169 milionów złotych. Porty Lotnicze na zadanie chcą przeznaczyć 220 milionów złotych, co oznacza, że wszystkie oferty mieszczą się w wyznaczonym limicie. Jedynym kryterium wyboru zwycięzcy jest cena.

Na początek pas startowy

Tym razem wszystkie oferty mieszczą się w założonym limicie. Nie będzie też aukcji elektronicznej, a jedynym kryterium wyboru zwycięzcy jest cena.