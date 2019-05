Lotnisko Warszawa-Radom. Budowa nowego portu rozpoczęta. Są wizualizacje i nowa nazwa

W uroczystości uczestniczyli również, między innymi, wicemarszałek Senatu Adam Bielan oraz wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK Mikołaj Wild oraz prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” Mariusz Szpikowski.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że inwestycja w radomski port ma m.in. uzasadnienie lokalizacyjne i biznesowe. - To, co dzisiaj tutaj symbolicznie zaczynamy, tę inwestycję, którą inaugurujemy, jest kluczowym krokiem (...) tworzymy pierwsze kroki w kierunku rozbudowy lotniska do wielkości 3-milionów w pierwszej fazie. Czyli 3 miliony pasażerów rocznie.