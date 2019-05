Lotnisko Warszawa-Radom czeka na swoje miejsce. Trwa rozbiórka starego terminala w Radomiu. Zostanie zrównany z ziemią [ZDJĘCIA]

Nowy pas startowy na lotnisku w Radomiu

We wtorek 21 maja rozstrzygnięto przetarg na budowę nowego pasa stratowego na lotnisku Warszawa-Radom. Wygrała go Wrocławska firma Max Bögl Polska, przedstawiając najniższą ofertę – 146,7 milionów złotych. W konkursie ofert wystartowały również Budimex SA (154,9 milionów złotych), Strabag Sp. z o.o. (164,6 milionów złotych) oraz Konsorcjum Trakcja PRKII S.A., AB Kauno Tiltai i Projekt Plus Sp. z o.o. (169,1 milionów złotych).

Oferta firmy Max Bögl spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym przyjętym kryterium oceny ofert była cena. Wykonawca, po podpisaniu umowy z PPL, będzie mógł rozpocząć prace budowlane już w połowie czerwca.