Lotto Warszawa. Dwie "szóstki" padły na Mazowszu! Jedna z nich w Warszawie, znów w szczęśliwej kolekturze

Szczęśliwie wylosowane liczby 13 września 2018 to: 8, 14, 15, 23, 27, 31.

- Warszawa to najszczęśliwsze miasto dla graczy Lotto. Wczorajsza główna wygrana to już 116 „szóstka” w tym mieście. Gracz zawarł zakład w kolekturze Lotto przy Alejach Jerozolimskich 179. Co ciekawe, to już druga trafiona „szóstka” w tym punkcie - podaje biuro prasowe totalizatora sportowego.

Jak się okazuje, drugi szczęśliwiec, również był mieszkańcem województwa mazowieckiego. - Zagrał w kolekturze w Skubiance przy ulicy Zegrzyńskiej 13B - podaje lotto. Wieś Skubianka znajduje się w powiecie legionowskim, w gminie Serock. Co ciekawe, po raz pierwszy właśnie w tej wsi padła taka wygrana w totolotka.

- Co warte zaznaczenia, obydwaj szczęśliwcy wybrali metodę gry chybił trafił. Gratulujemy! - podaje biuro prasowe.

W kolejnym losowaniu Lotto do wygrania jest 2 000 000 zł, a w Lotto Plus gwarantowany 1 000 000 zł. Najbliższe losowania obu gier odbędą się w czwartek, 20 września 2018 o godzinie 21:40.

Może zainteresuje cię również: Punkty Lotto Warszawa. Gdzie w stolicy najczęściej padają wygrane? [ADRESY]