Loty z Warszawy, zima 2019. Nowe trasy z Chopina i Modlina. Gdzie polecimy na wakacje czy urlop?

Brytyjski przewoźnik wraca do Polski. EasyJet działał na lotnisku Chopina do roku 2009. Po prawie dziesięciu latach tanie linie znów będą startować z Warszawy. Dokąd polecimy z Brytyjczykami?

Berlin Tegel – do lotniska w stolicy Niemiec będziemy latać codziennie o godz. 8.10,

Bazylea – trzy razy w tygodniu przed południem

Londyn Gatwick –cztery razy w tygodniu

Genewa – cztery razy w tygodniu

Szczegóły przewoźnik zaprezentuje na konferencji prasowej, która odbędzie się 31 października. Będziemy ją również relacjonować.

Wizz Air do Marrakeszu i Wiednia

Tani węgierski przewoźnik powiększa swoją siatkę połączeń z Warszawy. Zimą otwiera dwa nowe kierunki. Z lotniska Chopina polecimy do Marrakeszu (Maroko) oraz do Wiednia.

Do Marrakeszu polecimy w środy i niedziele za 189 zł (cena najtańszego biletu). Połączenia ze stolicą Austrii będą realizowane codziennie, a bilety zaczynają się od 119 zł.

LOT do Turynu i Stambułu

Narodowy przewoźnik uruchamia jedno nowe połączenie. Od sezonu zimowego będziemy latać do Turynu. To pierwsza trasa z Warszawy w tym kierunku. Dla fanów piłki nożnej oznacza to, że mogą bezpośrednio polecieć na mecz Juventusu Turyn, w którym gra Cristiano Ronaldo.

To nie jedyna nowość. LOT zwiększa częstotliwość połączeń ze Stambułem. - Polski przewoźnik rozszerzy ich liczbę z 5 do 12, natomiast tureckie linie (Turkish Airlines) dodadzą od 3 listopada do istniejących pięciu szóstą, sobotnią, realizowaną przez szerokokadłubowy A330 - mówi Piotr Rudzki, specjalista ds. komunikacji z Lotniska Chopina.

Z Modlina na Ukrainę i do Jordanii

Nowości także na drugim warszawskim lotnisku. Ryanair w Modlinie otwiera się na Ukrainę.

Z lotniska Warszawa Modlin polecimy do Kijowa oraz do Lwowa. Dodatkowo tani przewoźnik zaoferuje połączenie z Ammanem (Jordania). Do rozkładu wracają również kierunki z zeszłej zimy - Fuerteventura i Eilat-Ovda.