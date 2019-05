„Łowcy czarownic”. Poruszająca historia o tym, jak ważna jest rodzina

Czym jest mądre kino dla dzieci i młodzieży? To filmy, które poszukują nie zawsze łatwych odpowiedzi na trudne pytania. To filmy, które pobudzają do myślenia i pokazują „inne światy”.

Jovan, główny bohater filmu „Łowcy czarownic” to 10-latek, który w swoich snach jest odważnym superbohaterem, potrafiącym latać i ratować uciśnionych i bezbronnych. Jednak w realnym życiu, to wycofany i niepewny siebie chłopiec. Jovan cierpi na częściowe porażenie mózgowe, przez co ogromną przeszkodę stanowią dla niego nawet schody. Chłopiec niemal każde popołudnie spędza na rehabilitacji, trudno jest mu się pogodzić ze swoją sytuacją. Na domiar złego do jego klasy dołącza buntownicza Milica, która ma inny problem: jej rodzice się rozstali, a ojciec związał się z… wiedźmą, która dodatkowo rzuciła na niego okropny czar. Milica i Jovan postanawiają stawić czoła wyzwaniu i w sprytny sposób zdemaskować wiedźmę. Czy dwójce przyjaciół uda się ją pokonać?