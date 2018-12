Ludzkie ciała i organy w PKiN. Odwiedź intrygującą wystawę Body Worlds i poznaj tajemnice człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ludzkie ciała i organy w PKiN Wystawa Body Worlds & The Cycle of Life to zbiór ponad 150 różnorodnych eksponatów, które przedstawiają historię naszego życia, od momentu poczęcia, aż po okres starości. Pomysłodawcą tej wystawy jest dr Gunther von Hagens, który przy okazji swojej pracy naukowej, stworzył metodę plastynacji. Eksponaty miało okazję podziwiać już ponad 47 milionów odwiedzających w Europie, Azji, Afryce czy Ameryce. Teraz przyszła kolej na stolicę Polski. Bez wątpienia wystawa wzbudza ogromne emocje i cieszy się dużym zainteresowaniem. ZOBACZ ZDJĘCIA Z WYSTAWY:

Eksponaty Ekspozycje dr. Gunthera von Hagensa to pierwsze publiczne wystawy dotyczące anatomii człowieka. Pozawalają one zajrzeć do zakamarków ludzkiego organizmu i poznać budowę narządów. - Wystawa jest podróżą od momentu poczęcia, aż po schyłek i śmierć – opowiada Ewa Król-Bednarczyk, rzecznik prasowy wystawy BODY WORLDS – Można zobaczyć całe ciała, poszczególne narządy, układy, można dowiedzieć co mamy w środku, jak działa ludzkie ciało, jak żyć zdrowiej, lepiej, a także jak ćwiczyć, żeby korzystać z życia w pełni i długo cieszyć się zdrowiem. ZOBACZ ZDJĘCIA Z WYSTAWY:

Trzeba przyznać, że wystawa jest bardzo intrygująca. Prawdziwe eksponaty z jednej strony zachwycają, a z drugiej – budzą niepokój. Takie odczucia pojawiają się chociażby przy płucach, gdzie z jednej strony leżą płuca zdrowej osoby, a tuż obok płuca palacza, które są całkowicie czarne. Podobnie jest przy wątrobie, gdzie można zobaczyć zarówno jak wygląda zdrowa, jak i wątroba z przerzutami czy marskością.

Ogromne wrażenie robi także część wystawy dotycząca płodu w różnych fazach rozwoju – od bezkształtnego zarodka, do w pełni ukształtowanej ludzkiej formy. BODY WORLDS to znakomita lekcja biologii, przyrody czy anatomii, zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych, dlatego każdy przynajmniej raz powinien się na nią wybrać. Przez to, iż wystawa kładzie duży nacisk na edukację, zachęca szkoły podstawowe, szkoły średnie

i uczelnie wyższe do przeniesienia wiedzy podręcznikowej w praktyczną naukę anatomii i czerpanie wiedzy „z pierwszej ręki”. Prawdziwe ciała Czasem trudno jest to sobie wyobrazić, ale wszystkie ciała i organy, czyli każdy z eksponatów jest prawdziwy. - Wszystkie eksponaty są autentyczne, kiedyś należały do osób, które żyły, oddychały, funkcjonowały jak my teraz. Te osoby w trakcie swojego życia zadeklarowały, że chcą przekazać później swoje ciało na cele naukowe dla Instytutu Plastynacji w Heidelbergu – wyjaśnia rzecznik prasowy wystawy. Poprzez plastynację, ciało po śmierci człowieka może zostać przekształcone w niesamowity anatomiczny wzorzec, dając możliwość widzom zobaczenia ludzkiego ciała, jakiego nigdy przedtem nie widzieli.

W skrócie proces ten polega na usunięciu z tkanek organizmu wody oraz tłuszczów i nasyceniu ich odpowiednimi substancjami, które powodują zatrzymanie rozkładu i jednoczenie zachowanie kształtu oraz koloru. Preparacja i plastynacja całego ciała, jak przyznała Ewa Król-Bednarczyk, zajmuje ok 1,5 roku. BODY WORLDS, Warszawa – gdzie i kiedy? Wystawę BODY WORLDS & The Cycle of Life można odwiedzać od 1 grudnia do 28 lutego 2019 roku w Pałacu Kultury i Nauki na IV piętrze. Godziny otwarcia:

Poniedziałek-piątek: godz. 9-20

Sobota-niedziela: godz. 10-20

Na zwiedzanie warto zaplanować około 2h. Wyjątki: 24 grudnia 2018 (poniedziałek) – wystawa zamknięta

25 grudnia 2018 (wtorek) – wystawa zamknięta

31 grudnia 2018 (poniedziałek) – 10:00-15:00

1 stycznia 2019 (wtorek) – 12:00-20:00

6 stycznia 2019 (niedziela) – 10:00-20:00 BODY WORLDS, Warszawa - bilety Poniedziałek-piątek: Normalny – 55 zł

Ulgowy (studenci, seniorzy 65+) – 45 zł

Szkolny (6-19 lat) – 35 zł

Osoby niepełnosprawne – 35 zł

Bilet rodzinny (2 os. dorosłe + 2 dzieci) – 135 zł

Dziecko poniżej 6 roku życia – bezpłatnie Sobota, niedziela i święta: Normalny – 65 zł

Ulgowy (studenci, seniorzy 65+) – 55 zł

Szkolny (6-19 lat) – 45 zł

Osoby niepełnosprawne – 45 zł

Bilet rodzinny (2 os. dorosłe + 2 dzieci) – 165 zł

Dziecko poniżej 6 roku życia – bezpłatnie