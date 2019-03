Luksusowa ulica, Warszawa. Będziemy mieć swoją Via Montenapoleone? Są nowe informacje

Jak pisaliśmy wcześniej, możliwe że na warszawskiej mapie ekskluzywnych miejsc pojawi się w końcu butik Hermès. Jeśli te przypuszczenia się potwierdzą, będzie to pierwszy sklep tej firmy w tej części Europy. Do tej pory luksusowe marki w Warszawie koncentrowały się w okolicach placu Trzech Krzyży, ul. Mokotowskiej, w DH Vitkac. Jeśli uda się przyciągnąć zagraniczne marki w okolice Starego Miasta, na Krakowskim Przedmieściu może wyrosnąć coś na kształt słynnych modowych alei z całego świata. Dodajmy, że do najdroższych ulic na świecie należą m.in.:

Millionaire's Row na Piątej Alei (Nowy Jork, USA), Causeway Bay (Hong Kong, Hong Kong), Avenue des Champs Elysées (Paryż, Francja), New Bond Street (Londyn, Wielka Brytania) Via Montenapoleone (Mediolan, Włochy)

"Rzeczpospolita" w publikacji z dnia 7.03.2019 "Luksusowe marki znów ciągną do Polski" informuje o tym, że nowe sklepy miałyby zaistnieć w stołecznej przestrzeni we wrześniu 2019 w Hotelu Europejskim. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

POLECAMY TEŻ: