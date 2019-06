Lunapark nad Wisłą. Rozrywkowo-gastronomiczne miasteczko już otwarte [ZDJĘCIA]

Lunapark to spora przestrzeń o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, gastronomicznym i rekreacyjnym przy Wale Miedzeszyńskim 407. Przez cały letni sezon będą się tam odbywać imprezy muzyczne, koncerty, warsztaty, zajęcia rekreacyjne i sportowe. Miejsce będzie czynne zarówno w ciągu dnia jak i wieczorami.

Poza klubokawiarniami i targiem kulinarnym, na terenie Lunaparku znajdować się będzie także strefa sportowa, a w niej m.in.: tor do skimboardu, ring bokserski, stół do ping-ponga i tor do mini golfa.

Lunapark. Rozrywkowo-gastronomiczne miasteczko otwiera się nad Wisłą