Luty 2019 a luty 2018 – sprzedano niemal 30 proc. więcej kart kredytowych

BIK podaje, że w lutym 2019 roku banki wydały 99,9 tys. kart kredytowych. To o 29,6% więcej w porównaniu z danymi z analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy to sprzedano 76,8 tys. kart kredytowych.

Z danych prezentowanych przez BIK wynika również, że w lutym 2019 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, łączna wartość przyznanego limitu na kartach kredytowych była wyższa o 35,1%. W lutym 2019 roku było to 587 mln zł, z kolei w lutym 2018 roku – 422 mln zł.

Sprawdź kredyt ratalny bez zaświadczeń do 20 000 zł >>

Polacy powoli przekonują się do kart kredytowych

– Płatności bezgotówkowe są coraz popularniejsze. Liczba miejsc, w których takiej płatności możemy dokonać, szybko wzrasta dzięki licznym programom dla przedsiębiorców. Polacy zaczęli postrzegać karty kredytowe jako bezpieczny, stosunkowo tani oraz wygodny środek do zarządzania płynnością finansową gospodarstwa domowego. Szeroko komunikowane różne metody odroczonej płatności, wzrost wynagrodzenia oraz zmiany w preferencjach i zachowaniach zakupowych klientów również wpływają na obserwowany trend – mówi Piotr Grudziński, Business Control Manager z polskiego oddziału Ikano Banku.

Warto jednak dodać, że z analiz BIK wynika, że ponad 30% kart kredytowych nie jest wykorzystywanych. – Stosunkowo duża liczba nieaktywnych kart kredytowych może świadczyć o chęci pozyskania środka płatniczego w celach zabezpieczenia przyszłych przepływów i dostępu do szybkiego finansowania w razie nieprzewidzianych większych wydatków – tłumaczy ekspert Ikano Banku.

Po pierwszej transakcji tą kartą kredytową dostaniesz zaproszenie do restauracji IKEA na rodzinny obiad za 1 zł >>

Ikano Bank to szwedzki bank działający w 8 krajach. Należy do Grupy Ikano, która do 1988 roku była częścią IKEA. W Polsce działa od 2010 roku pod nazwą Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Misją Ikano Banku jest ułatwianie codziennego życia wielu ludzi, żeby mogli skupiać się na tym, co naprawdę ważne. Cel ten realizuje poprzez oferowanie prostych i sensownych rozwiązań na uczciwych zasadach. Zgodnie z wizją, jaką jest „Stworzenie możliwości lepszego życia”, wszystkie produkty Ikano Banku wyróżniają się wygodnymi i przejrzystymi warunkami współpracy oraz krótkimi umowami napisanymi w przystępny sposób. Ikano Bank traktuje swoich Klientów po partnersku, stawiając na długoterminową relację i zawsze chętnych do pomocy współpracowników Banku. W niezależnych badaniach osiąga bardzo wysoki poziom lojalności oraz satysfakcji Klienta. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.ikanobank.pl.